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Коммерческая недвижимость в Боровлянах, Беларусь

офисы
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6 объектов найдено
Офис 376 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 376 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/2
Продажа склада с офисом в Боровлянах ул.Первомайская 25Б. Двухэтажное капитальное строение с…
$240,000
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Коммерческое помещение 64 м² в Боровляны, Беларусь
Коммерческое помещение 64 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 64 м²
Количество этажей 4
Продается помещение административного назначения на высоком цокольном этаже жилого дома. Д. …
$49,000
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Офис 985 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 985 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 985 м²
Количество этажей 4
Продажа складских и административных помещений в соседних зданияхАдрес: Минская область, Мин…
$776,800
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Офис 69 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 69 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
Продается готовое помещение под офис либо помещение бытового обслуживания населения. Находит…
$47,950
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Офис 985 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 985 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 985 м²
Этаж 1/2
Площадь объекта 984,8м2 Офисная часть 68,8м2 на втором этаже Дополнительно построены легко …
Цена по запросу
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Офис 74 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 74 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж -1/4
Продается готовое помещение под офис либо помещение бытового обслуживания населения. Находит…
$74,100
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