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Коммерческая недвижимость в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

офисы
3
8 объектов найдено
Склад 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Склад 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Продается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещен…
$600,000
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Производство 2 316 м² в Городище, Беларусь
Производство 2 316 м²
Городище, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 2 316 м²
Этаж 1/1
Продается комплекс зданий для бизнеса: СТО и многофункциональная база  Адрес: п. Городище, у…
$549,000
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Коммерческое помещение 13 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 13 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 13 м²
Продается парковочное машиноместо, расположенное на улице Кленовая Аллея.  в жилом комплексе…
$5,000
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Офис 249 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 249 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается административно-торговое здание со складом в Колодищах  (стоимость указана с учёто…
$220,000
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Офис 23 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 23 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Этаж 2/6
Продается светлый офис с ремонтом. Удобное расположение, охраняемая стоянка. Поможем продать…
Цена по запросу
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Офис 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Офис 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение нах…
$600,000
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Магазин 86 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Магазин 86 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 6/1
Продается помещение общественного питания общей площадью 86,1 кв.м. в цокольном этаже здания…
$69,000
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Склад 225 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 225 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается уникальное здание, идеально подходящее для склада или автомобильного сервисного об…
$76,000
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