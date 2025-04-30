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Производственные здания в Минской Области, Беларусь

Ждановичский сельский Совет
4
Новодворский сельский Совет
3
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38 объектов найдено
Производство 1 423 м² в Углы, Беларусь
Производство 1 423 м²
Углы, Беларусь
Площадь 1 423 м²
Продается административно – производственная база многофункционального назначения в г. Борис…
$500,000
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Производство 115 м² в Тарасово, Беларусь
Производство 115 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается СТО д. Тарасово со всем необходимым оборудованием и базой клиентов. Помещение разд…
$350,000
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Производство 312 м² в Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство 312 м²
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…
$48,000
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Производство 4 336 м² в Кирши, Беларусь
Производство 4 336 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$2,38 млн
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Производство 5 638 м² в Лошница, Беларусь
Производство 5 638 м²
Лошница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 5 638 м²
Количество этажей 4
Продается  административно-хозяйственное помещение площадью 5637м2, 0,6326га  земли, Московс…
$59,500
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Производство 63 м² в Першайский сельский Совет, Беларусь
Производство 63 м²
Першайский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Вы когда-нибудь мечтали иметь собственный бизнес на собственной земле? Чтоб рядом был запове…
$450,000
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Производство 400 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 400 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается многофункциональное помещение в аг. Новый Двор, 4 км от Минска, площадью 400 кв.м …
$195,000
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Производство 3 487 м² в Столбцы, Беларусь
Производство 3 487 м²
Столбцы, Беларусь
Площадь 3 487 м²
Этаж 2/2
Продается база, расположенная по адресу: Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, ул…
$305,000
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Производство 285 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Производство 285 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу кирпичное здание 285 кв.м. подготовленное под производство. Шесть по…
$39,999
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Производство 595 м² в Смолевичи, Беларусь
Производство 595 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 595 м²
Продаётся производственная база (производство бетона) в г. Смолевичи. На территории базы раз…
$220,000
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Производство 297 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 297 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 297 м²
Этаж 1/1
Продажа здания лакокрасочного цеха в Смолевичском районе, д. Задомля. 297 м2 на участке 20 с…
$77,800
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Производство 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
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Производство 296 м² в Борисов, Беларусь
Производство 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь…
$99,800
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Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
В 50 км от Минска, в Смолевичском районе продается или сдается в аренду здание перерабатываю…
$375,000
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Производство 190 м² в Весейский сельский Совет, Беларусь
Производство 190 м²
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем недорогой вариант для введения бизнеса. Отличное расположение в 11 км от города н…
$18,000
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Производство 855 м² в Острошицы, Беларусь
Производство 855 м²
Острошицы, Беларусь
Площадь 855 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в продажу здание общей площадью 854.5 кв.м, расположенное в аг. Острошицы, 20 км …
$420,000
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Производство 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Производство 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже производственное здание площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д.…
$85,000
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Производство 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Производство 226 м² в Солигорск, Беларусь
Производство 226 м²
Солигорск, Беларусь
Площадь 226 м²
Этаж 1/1
Просторное производственное помещение с коммуникациями  ❤️Вы ищете просторное и функциональн…
$80,000
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Производство 890 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 890 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 890 м²
Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичского ра…
$800,000
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Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Производство 2 073 м² в Куренец, Беларусь
Производство 2 073 м²
Куренец, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 2 073 м²
Этаж 1/1
В продаже уникальный объект для Вашего бизнеса.   пять капитальных строений на территории з…
$99,000
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Производство 750 м² в Королищевичи, Беларусь
Производство 750 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
Продаётся современное, прибыльное производство в Минске (промзона Шабаны)!Специализация:Изго…
$175,000
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Производство 1 859 м² в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 859 м²
Веселовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 859 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$249,900
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Производство 1 220 м² в Королёво, Беларусь
Производство 1 220 м²
Королёво, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 220 м²
Количество этажей 2
Продажа здания мастерской. Подробности по телефону. Номер договора с агентством 67/5 от 2025-01-31
$216,000
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Производство 1 354 м² в Новоколосово, Беларусь
Производство 1 354 м²
Новоколосово, Беларусь
Площадь 1 354 м²
Этаж 1/1
Продаются два производственных здания или действующее столярное производство (изготовление е…
Цена по запросу
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Производство 429 м² в Большая Ухолода, Беларусь
Производство 429 м²
Большая Ухолода, Беларусь
Площадь 429 м²
Продается здание под мясоперерабатывающее производство, расположенное по адресу:  Минская об…
$490,000
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Производство 1 000 м² в Смолевичи, Беларусь
Производство 1 000 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания со своей территорией (производственно-складское с офисными …
$183,000
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Производство 322 м² в Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство 322 м²
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
$18,000
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Производство 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Производство 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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