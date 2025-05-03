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Коммерческая недвижимость в Лесном, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 27 м² в Лесной, Беларусь
Коммерческое помещение 27 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 27 м²
Этаж 1/10
Продаётся коммерческое помещение 26,5 м2 в аг Лесной в Боровлянах, 8.8 км. от МКАД, располож…
$39,900
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Коммерческое помещение 31 м² в Лесной, Беларусь
Коммерческое помещение 31 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Продается действующий стоматологический кабинет в Боровлянах! Адрес: агрогородок Лесной, ул.…
$60,000
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Магазин 21 м² в Лесной, Беларусь
Магазин 21 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое помещение в Боровлянах!   Адрес: агрогородок Лесной, ул. Мирная, 1 (М…
$45,000
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