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Коммерческая недвижимость в Жодино, Беларусь

магазины
3
8 объектов найдено
Коммерческое помещение 184 м² в Жодино, Беларусь
Коммерческое помещение 184 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж -1
Продается коммерческое помещение в г. Жодино, 184 кв.м (цокольный этаж) Прекрасная возможнос…
$46,000
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Магазин 198 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 198 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Продаётся торговое помещение 197 м2 в центре города Жодино на проспекте Ленина. Помещение за…
$218,291
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Ресторан, кафе 309 м² в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 309 м²
Жодино, Беларусь
Площадь 309 м²
Этаж 1/2
Коммерческое помещение 309 м2 под общепит в торговом центре!   г. Жодино, ул. Калиновского, …
$205,000
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Магазин 534 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 534 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 534 м²
Этаж 1
Продается магазин в г. Жодино, 534.4 кв.м Прекрасная возможность приобрести коммерческую нед…
$374,000
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Коммерческое помещение 309 м² в Жодино, Беларусь
Коммерческое помещение 309 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 309 м²
Этаж 1/2
Продается коммерческое помещение под общепит или аренду в торговом центре г. Жодино, ул. Кал…
$205,000
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Коммерческое помещение 387 м² в Жодино, Беларусь
Коммерческое помещение 387 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 16
Площадь 387 м²
Этаж 1/1
Назначение: специализированное здание для бытового обслуживания населения. Земельный участок…
$190,000
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Магазин 718 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 718 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 718 м²
Этаж -1
Продается просторный магазин в центре Жодино! Идеальное предложение для продуктового бизнеса…
$420,000
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Ресторан, кафе 263 м² в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 263 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 263 м²
Этаж 1/2
Продается здание в спальном районе в г. Жодино по адресу: ул. Рокоссовского 2/А, не далеко о…
$150,000
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