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Склады в Минской Области, Беларусь

Смолевичи
3
Петришковский сельский Совет
4
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34 объекта найдено
Склад 1 426 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 426 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 426 м²
Этаж 1/1
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
$190,000
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Склад 1 516 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 516 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 516 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$833,690
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Склад 744 м² в Плещеницы, Беларусь
Склад 744 м²
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 744 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$180,000
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Склад 266 м² в Слуцк, Беларусь
Склад 266 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 266 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания. Находится в спокойном месте. Отдельно огорожена территория…
$25,000
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Склад 345 м² в Королищевичи, Беларусь
Склад 345 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное здание площадью 345 м. в 8 км. от МКАД. Здани…
$183,000
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Склад 622 м² в Королёво, Беларусь
Склад 622 м²
Королёво, Беларусь
Площадь 622 м²
Количество этажей 2
Продажа специализированного здания для бытового обслуживания.Площадь 621.8 м2 Номер договора…
$99,000
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Склад 677 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 677 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 677 м²
Этаж 1/1
Продаётся земельный участок площадью 2,1901 га в частной собственностью с возможностью дальн…
$987,000
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Склад 225 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 225 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается уникальное здание, идеально подходящее для склада или автомобильного сервисного об…
$76,000
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Продажа складского комплекса 1814,7 м2 в Минском районе в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Продажа складского комплекса 1814,7 м2 в Минском районе
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 815 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию складской комплекс, расположенный по адресу: Минский р-н, М-1, 34…
$1,07 млн
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Склад 345 м² в Марьина Горка, Беларусь
Склад 345 м²
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Продается склад с прямым доступом к железной дороге и погрузочными рампами! • Идеальное расп…
$399,000
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Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Продаются промышленные склады в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас …
$700,000
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Склад 300 м² в Станьково, Беларусь
Склад 300 м²
Станьково, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2. …
$150,000
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Склад 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Склад 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Продается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещен…
$600,000
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Склад 608 м² в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Склад 608 м²
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 608 м²
Этаж 1/1
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток.  На участ…
$180,000
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Склад 842 м² в Крупский, Беларусь
Склад 842 м²
Крупский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 842 м²
Этаж 1/1
Ищете надежное место для хранения или складирования товарных ценностей? У нас есть отличное …
$16,855
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Склад 1 563 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 563 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 563 м²
Продажа помещения, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, д. Кирши ул.…
$859,485
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Склад 4 336 м² в Кирши, Беларусь
Склад 4 336 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$2,38 млн
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Склад 516 м² в Боровской сельский Совет, Беларусь
Склад 516 м²
Боровской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 516 м²
Этаж 1/1
Продается  цех деревообработки и фермерское хозяйство, в д. Бакиново, Дзержинский район, Бре…
$100,000
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Склад в Молодечно, Беларусь
Склад
Молодечно, Беларусь
Этаж 1/2
Продается современное здание площадью 304 м2 с возможностью расширения до 500-1000 м2 в пром…
$98,000
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Склад 876 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 876 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 876 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
$700,000
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Склад 616 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад 616 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 616 м²
Этаж 1/1
Продажа складского помещения в д. Бордиловка. Общая площадь составляет 616 м.кв. Земельный у…
$58,000
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Склад 2 000 м² в Радошковичи, Беларусь
Склад 2 000 м²
Радошковичи, Беларусь
Площадь 2 000 м²
Продажа объекта незавершенного строительства хлебозавода в г.п. Радошковичи. 30 км от Минска…
$520,000
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Склад 244 м² в Борисов, Беларусь
Склад 244 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 244 м²
Этаж 1/1
Продажа одним лотом!Камеры хранения!244,4 метра квадратных (13 камер 18,8 м., в одном ряду).…
$19,500
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Склад 296 м² в Борисов, Беларусь
Склад 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь:…
$99,800
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Склад 2 668 м² в Заславль, Беларусь
Склад 2 668 м²
Заславль, Беларусь
Площадь 2 668 м²
Этаж 1/1
Продается производственно-складская база в г. Заславль. База расположена на земельном участк…
Цена по запросу
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Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
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Склад 1 122 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 122 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 122 м²
Продается участок 1 га в Логойском районе (д. Свидно), 35 км от МКАД. Отличное месторасполож…
$29,000
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Склад 8 404 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 8 404 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 8 404 м²
Предлагаем вашему вниманию производственный комплекс с территорией от 7,31 га до 11 га. Мест…
$2,20 млн
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Склад 1 258 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 258 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 258 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$691,735
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Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Продаются промышленные склады в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас …
$700,000
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