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Продажа офисных помещений в Минской Области, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
15
Ждановичский сельский Совет
3
Колодищанский сельский Совет
3
Боровляны
5
40 объектов найдено
Офис 1 365 м² в Ланский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 365 м²
Ланский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 365 м²
Этаж 1/2
Продается административно-бытовое здание в комплексе со складскими помещениями в д. Солтанов…
$79,800
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Офис 249 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 249 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается административно-торговое здание со складом в Колодищах  (стоимость указана с учёто…
$220,000
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Офис 57 м² в Копище, Беларусь
Офис 57 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 13/16
Продается просторная и уютная евродвушка . Общая площадь квартиры 56,5 м. что позволяет грам…
$121,900
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Офис 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Офис 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение нах…
$600,000
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Офис 74 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 74 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж -1/4
Продается готовое помещение под офис либо помещение бытового обслуживания населения. Находит…
$74,100
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Офис 47 м² в Копыль, Беларусь
Офис 47 м²
Копыль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается помещение бытового обслуживания населения в центре Копыля. Помещение общей площадь…
$47,000
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Офис 985 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 985 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 985 м²
Этаж 1/2
Площадь объекта 984,8м2 Офисная часть 68,8м2 на втором этаже Дополнительно построены легко …
Цена по запросу
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Офис 985 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 985 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 985 м²
Количество этажей 4
Продажа складских и административных помещений в соседних зданияхАдрес: Минская область, Мин…
$776,800
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Офис 31 м² в Копище, Беларусь
Офис 31 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$34,375
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Офис 1 228 м² в Колядичи, Беларусь
Офис 1 228 м²
Колядичи, Беларусь
Площадь 1 228 м²
Количество этажей 2
Продажа Многофункционального здания по ул. Лазурная 11, д. Колядичи.Здание расположено непос…
$1,20 млн
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Офис 1 000 м² в Нарочь, Беларусь
Офис 1 000 м²
Нарочь, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность развивать собственный бизнес в одном из прекраснейших мест Беларуси. …
$77,000
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Офис 25 м² в Копище, Беларусь
Офис 25 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$27,247
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Офис 1 255 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 255 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 255 м²
Этаж 1/3
Предусмотрена новогодняя скидка! Эксклюзивный объект для бизнеса!  Отдельностоящее здание во…
$599,000
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Офис 4 м² в Озеро, Беларусь
Офис 4 м²
Озеро, Беларусь
Площадь 4 м²
Количество этажей 3
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…
$800,000
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Офис 2 480 м² в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 480 м²
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 480 м²
Этаж 1/1
Продажа производственно - складских помещенийАдрес: Минсий р-н, Новодворский с/с, 4А, район …
$2,11 млн
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Офис 400 м² в Новый Двор, Беларусь
Офис 400 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается многофункциональное помещение в аг. Новый Двор, 4 км от Минска, площадью 400 кв.м …
$195,000
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Офис 20 м² в Минский район, Беларусь
Офис 20 м²
Минский район, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 4/5
К продаже предлагается офисное помещение площадью 19.2,  в районе промузла  Западный. ТЭЦ-4 …
$21,000
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Офис 107 м² в Солигорск, Беларусь
Офис 107 м²
Солигорск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продаётся складское помещение ❤️Здание специализированное для складов, торговых баз, баз мат…
$80,000
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Офис 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Офис 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
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Офис 105 м² в Тарасово, Беларусь
Офис 105 м²
Тарасово, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
СРОЧНО! Продается 3-ий этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в коммерческом здании в…
$115,280
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Офис 19 м² в Копище, Беларусь
Офис 19 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$23,004
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Офис 167 м² в Хатежино, Беларусь
Офис 167 м²
Хатежино, Беларусь
Площадь 167 м²
Продаётся офис в аг. Хатежино ул. Центральная 10Б/10 на территории офисно-складского комплек…
$164,800
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Офис 141 м² в Тарасово, Беларусь
Офис 141 м²
Тарасово, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Срочно! Продается отличное помещение в коммерческом здании для ведения бизнеса в Тарасово (1…
$155,430
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Офис 148 м² в Пуховичи, Беларусь
Офис 148 м²
Пуховичи, Беларусь
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Назначение зданий: пилорама, столярный цех, склад, контора, и здание для производства памятн…
$99,900
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Офис 71 м² в Копище, Беларусь
Офис 71 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 13/16
Продается просторная и уютная евротрешка. Общая площадь квартиры 71,1 м. что позволяет грамо…
$130,000
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Офис 1 720 м² в Околица, Беларусь
Офис 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный офис с рестораном, СПА-комплексом, французской и итальянской пекарней н…
$1,50 млн
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Офис 23 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 23 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Этаж 2/6
Продается светлый офис с ремонтом. Удобное расположение, охраняемая стоянка. Поможем продать…
Цена по запросу
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Офис 1 804 м² в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 804 м²
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 804 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное капитальное строение с земельным участком, ра…
Цена по запросу
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Офис 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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Офис 67 м² в Копище, Беларусь
Офис 67 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 13/16
Продается просторная и уютная евродвушка. Общая площадь квартиры 67,4м2, что позволяет грамо…
$148,000
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Типы недвижимости в Минской Области

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