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Кафе и рестораны в Минской Области, Беларусь

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15 объектов найдено
Ресторан, кафе 1 037 м² в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 1 037 м²
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 037 м²
Количество этажей 2
ПродажаСтатус объекта - ресторанАдрес: Фанипольский с/с, д. Красная Горка (Координаты: 53.72…
$490,000
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Ресторан, кафе 241 м² в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 241 м²
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 1/2
-Продается готовый Гостинично-ресторанныйбизнес! 2 км от Борисова, на трассе М1,Минская обла…
$340,000
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Ресторан, кафе 1 720 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
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Ресторан, кафе 263 м² в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 263 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 263 м²
Этаж 1/2
Продается здание в спальном районе в г. Жодино по адресу: ул. Рокоссовского 2/А, не далеко о…
$150,000
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Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 486 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 486 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
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Ресторан, кафе 220 м² в Старая Мётча, Беларусь
Ресторан, кафе 220 м²
Старая Мётча, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для общественного питания (столовая) в д.Старая Метча. Общая площадь 220.1 …
$6,900
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Ресторан, кафе 190 м² в Весейский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 190 м²
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем недорогой вариант для ведения бизнеса: придорожное кафе или усадьба. Отличное рас…
$18,000
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Ресторан, кафе 446 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 446 м²
Околица, Беларусь
Площадь 446 м²
Продаётся новое с современным дизайном здание под общественное питание на берегу Дубровского…
$500,000
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Ресторан, кафе 309 м² в Жодино, Беларусь
Ресторан, кафе 309 м²
Жодино, Беларусь
Площадь 309 м²
Этаж 1/2
Коммерческое помещение 309 м2 под общепит в торговом центре!   г. Жодино, ул. Калиновского, …
$205,000
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Ресторан, кафе 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Ресторан, кафе 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: Минский район, …
$700,000
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Ресторан, кафе 117 м² в Смолевичи, Беларусь
Ресторан, кафе 117 м²
Смолевичи, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание кафе в г. Смолевичи-недалеко от центра в хорошем привычном…
$90,000
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Ресторан, кафе 323 м² в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 323 м²
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 323 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание на трассе М-7 – идеальное место для вашего бизнеса! Под магазин, кафе, мини…
$65,000
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Ресторан, кафе 92 м² в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 92 м²
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
В продаже здание магазина площадью 92,1 м2, расположенное по адресу: Минский р-н, д. Миханов…
$85,000
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Ресторан, кафе 99 м² в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 99 м²
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается удобно расположенное здание специализированное для общественного питания (придорож…
$53,000
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