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Коммерческая недвижимость в Янушковичском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 294 м² в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 294 м²
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 294 м²
Этаж 1/1
В продаже ( можно в аренду ) коровник в хорошем состоянии. Подойдет для ведения бизнеса.*Вбл…
$35,000
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Коммерческое помещение 503 м² в Калачи, Беларусь
Коммерческое помещение 503 м²
Калачи, Беларусь
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
В продаже здание специализированное для образования и воспитания ( есть возможность снять в …
$35,000
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Коммерческое помещение 120 000 м² в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 120 000 м²
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 000 м²
Продается участок 12 га соснового леса с озером 3,9 га (собственность). Белоруссия, Логойски…
$544,330
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