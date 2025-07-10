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Коммерческая недвижимость в Станьковском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 3 348 м² в Станьково, Беларусь
Коммерческое помещение 3 348 м²
Станьково, Беларусь
Площадь 3 348 м²
Количество этажей 3
Продается отдельностоящее здание на земельном участке 20 соток в Станьково 3 этажа, идет рек…
$305,757
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Магазин 46 м² в Станьково, Беларусь
Магазин 46 м²
Станьково, Беларусь
Площадь 46 м²
Этаж 1
Продается в центре деревни Станьково Дзержинского района (27 км от МКАД) административно-хоз…
$9,500
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Склад 630 м² в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Склад 630 м²
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 630 м²
Этаж 1/1
Продажа склада в СтаньковоАдрес: Минская область, Дзержинский район, Станьковский с/с, в/г С…
$89,000
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Склад 286 м² в Станьково, Беларусь
Склад 286 м²
Станьково, Беларусь
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальными строениями, расположенный по адресу: Минск…
$70,000
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