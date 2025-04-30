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Коммерческая недвижимость в Минской Области, Беларусь

Молодечно
3
Борисов
11
Боровлянский сельский Совет
29
Ждановичский сельский Совет
18
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257 объектов найдено
Магазин 39 м² в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Магазин 39 м²
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в д.Каменка  ❤️Многофункциональное помещение, с выгодным расположением и …
$38,900
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Производство 1 423 м² в Углы, Беларусь
Производство 1 423 м²
Углы, Беларусь
Площадь 1 423 м²
Продается административно – производственная база многофункционального назначения в г. Борис…
$500,000
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Коммерческое помещение 486 м² в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 486 м²
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
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Коммерческое помещение 200 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Офис 1 365 м² в Ланский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 365 м²
Ланский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 365 м²
Этаж 1/2
Продается административно-бытовое здание в комплексе со складскими помещениями в д. Солтанов…
$79,800
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Коммерческое помещение 1 720 м² в Околица, Беларусь
Коммерческое помещение 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный готовый бизнес с рестораном, СПА-комплексом, французской и итальянской …
$1,50 млн
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Склад 1 426 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 426 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 426 м²
Этаж 1/1
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
$190,000
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Офис 249 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 249 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается административно-торговое здание со складом в Колодищах  (стоимость указана с учёто…
$220,000
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Офис 57 м² в Копище, Беларусь
Офис 57 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 13/16
Продается просторная и уютная евродвушка . Общая площадь квартиры 56,5 м. что позволяет грам…
$121,900
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Магазин 95 м² в Узда, Беларусь
Магазин 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда!   Этот одноэтажный торговый …
$48,000
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Коммерческое помещение 302 м² в Несвиж, Беларусь
Коммерческое помещение 302 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящее здание многофункционального назначения в г. Несвиж, на ул. Сновск…
$89,990
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Производство 115 м² в Тарасово, Беларусь
Производство 115 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается СТО д. Тарасово со всем необходимым оборудованием и базой клиентов. Помещение разд…
$350,000
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Магазин в Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
Этаж 1/2
Продается современное здание площадью 304 м2 с возможностью расширения до 500-1000 м2 в пром…
$97,000
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Продается нежилое помещение рядом с рекой Неман в аг. Могильно. Минская обл., Узденский р-н, 72 км от МКАД по Слуцкому направлению. в Могильно, Беларусь
Продается нежилое помещение рядом с рекой Неман в аг. Могильно. Минская обл., Узденский р-н, 72 км от МКАД по Слуцкому направлению.
Могильно, Беларусь
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже земельный участок в агрогородке Могильно. Агрогородок находится в жив…
$18,500
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Склад 1 516 м² в Кирши, Беларусь
Склад 1 516 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 1 516 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$833,690
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Склад 744 м² в Плещеницы, Беларусь
Склад 744 м²
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 744 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$180,000
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Офис 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Офис 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение нах…
$600,000
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Коммерческое помещение 1 720 м² в Околица, Беларусь
Коммерческое помещение 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
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Магазин 190 м² в Весейский сельский Совет, Беларусь
Магазин 190 м²
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем недорогой вариант для введения бизнеса. Отличное расположение в 11 км от города н…
$18,000
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Магазин 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Склад 266 м² в Слуцк, Беларусь
Склад 266 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 266 м²
Этаж 1/1
Продажа отдельно стоящего здания. Находится в спокойном месте. Отдельно огорожена территория…
$25,000
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Производство 312 м² в Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство 312 м²
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…
$48,000
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Производство 4 336 м² в Кирши, Беларусь
Производство 4 336 м²
Кирши, Беларусь
Площадь 4 336 м²
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного Минская обл., Минский р-н, Петр…
$2,38 млн
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Коммерческое помещение 19 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 19 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 19 м²
Гараж с ямой и подвалом в гаражном кооперативе №5  ❤️Гараж в гаражном кооперативе №5 - это и…
$4,500
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Коммерческое помещение 309 м² в Жодино, Беларусь
Коммерческое помещение 309 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 309 м²
Этаж 1/2
Продается коммерческое помещение под общепит или аренду в торговом центре г. Жодино, ул. Кал…
$205,000
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Коммерческое помещение 1 255 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 255 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 255 м²
Этаж 1/3
Предусмотрена новогодняя скидка! Эксклюзивный объект для бизнеса! Отдельностоящее здание воз…
$599,000
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Коммерческое помещение 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Производство 5 638 м² в Лошница, Беларусь
Производство 5 638 м²
Лошница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 5 638 м²
Количество этажей 4
Продается  административно-хозяйственное помещение площадью 5637м2, 0,6326га  земли, Московс…
$59,500
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Офис 74 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 74 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж -1/4
Продается готовое помещение под офис либо помещение бытового обслуживания населения. Находит…
$74,100
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Коммерческое помещение 184 м² в Могильно, Беларусь
Коммерческое помещение 184 м²
Могильно, Беларусь
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение рядом с рекой Неман в аг. Могильно.  Минская обл., Узденский р-н…
$18,500
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Типы недвижимости в Минской Области

рестораны
офисы
производственные здания
склады
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