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Коммерческая недвижимость в Узде, Беларусь

5 объектов найдено
Магазин 95 м² в Узда, Беларусь
Магазин 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда!   Этот одноэтажный торговый …
$48,000
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Коммерческое помещение 352 м² в Узда, Беларусь
Коммерческое помещение 352 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Коттедж в пригороде Минска! Возможен перевод в нежилой фонд. Месторасположение: в 56 км от М…
$39,500
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Коммерческое помещение 208 м² в Узда, Беларусь
Коммерческое помещение 208 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Центральные коммуникации (газ, вода, свет), асфальтированные подъездные пути. Здание находит…
$30,000
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Коммерческое помещение 95 м² в Узда, Беларусь
Коммерческое помещение 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда! Этот одноэтажный торговы…
$48,000
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Коммерческое помещение 95 м² в Узда, Беларусь
Коммерческое помещение 95 м²
Узда, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческая недвижимость в самом сердце города Узда! Этот одноэтажный торговый п…
$48,000
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