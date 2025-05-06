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Коммерческая недвижимость в Ждановичах, Беларусь

9 объектов найдено
Производство 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Офис 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Офис 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Магазин 10 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 10 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 1/3
Продается изолированное торговое помещение в торговом центре "Корона"! ❤️ Ищете идеальное ме…
$10,990
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Склад 876 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 876 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 876 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
$700,000
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Продается отдельно стоящее здание медицинского назначениея в аг. Ждановичи. 500 м от Мкад в Ждановичи, Беларусь
Продается отдельно стоящее здание медицинского назначениея в аг. Ждановичи. 500 м от Мкад
Ждановичи, Беларусь
Площадь 940 м²
Количество этажей 4
Назначение - помещение здравоохранения. Имеется центральный вход и дополнительный, отдель…
$1,40 млн
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Коммерческое помещение 12 м² в Ждановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 12 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 3/4
Продается машино-место в крытом Паркинге в ЖК «Уютный». Площадь 12,4м2. 3/4 этаж, 147 место.…
$10,900
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Коммерческое помещение 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Магазин 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Ресторан, кафе 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Ресторан, кафе 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: Минский район, …
$700,000
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