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Коммерческая недвижимость в Нарочском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 000 м² в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 000 м²
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Продаётся загородный комплекс "Лесная усадьба", д.Абрамы (Нарочь), 87 га земель, Мядельский …
$282,056
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Коммерческое помещение 17 м² в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 17 м²
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/1
!!!Цена договорная!!! Продажа одноэтажного кирпичного здания автозаправочной станции вблизи …
$16
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Офис 1 000 м² в Нарочь, Беларусь
Офис 1 000 м²
Нарочь, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность развивать собственный бизнес в одном из прекраснейших мест Беларуси. …
$77,000
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Нарочь, Беларусь
Коммерческое помещение 1 000 м²
Нарочь, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная возможность развивать собственный бизнес в одном из прекраснейших мест Беларуси. …
$77,000
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