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Коммерческая недвижимость в Борисове, Беларусь

10 объектов найдено
Коммерческое помещение 50 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 50 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Гараж с ямой и подвалом в гаражном кооперативе "Звезда-409". ❤️Гараж в гаражном кооперативе …
$6,600
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Производство 296 м² в Борисов, Беларусь
Производство 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь…
$99,800
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Коммерческое помещение 296 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь:…
$99,800
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Склад 244 м² в Борисов, Беларусь
Склад 244 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 244 м²
Этаж 1/1
Продажа одним лотом! Камеры хранения! 244,4 метра квадратных (13 камер 18,8 м., в одном ряду…
$13,500
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Склад 296 м² в Борисов, Беларусь
Склад 296 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Производственное здание расположено в г. Борисов, ул. Генерала Толстикова, 2. Общая площадь:…
$99,800
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Коммерческое помещение 19 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 19 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 19 м²
Гараж с ямой и подвалом в гаражном кооперативе №5  ❤️Гараж в гаражном кооперативе №5 - это и…
$4,500
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Офис 42 м² в Борисов, Беларусь
Офис 42 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Коммерческое помещение с хорошим местоположением ❤️ Универсальное помещение возле центрально…
$84,900
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Коммерческое помещение 810 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 810 м²
Борисов, Беларусь
Площадь 810 м²
Количество этажей 3
Продажа незавершенного законсервированного капитального строенияАдрес: Минская обл., Борисов…
$380,000
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Магазин 44 м² в Борисов, Беларусь
Магазин 44 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается просторный павильон. Удачное расположение возле входа на стройрынок, большая прох…
$7,000
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Коммерческое помещение 61 м² в Борисов, Беларусь
Коммерческое помещение 61 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Продается автостоянка по переулку Инкубаторному, район медколледжа и автошколы. Удачное расп…
$63,000
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