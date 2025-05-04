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Коммерческая недвижимость в Демидовичском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 200 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коммерческое помещение 200 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Оставить заявку
Склад 1 426 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 426 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 426 м²
Этаж 1/1
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
$190,000
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Коммерческое помещение 200 м² в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
Оставить заявку
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