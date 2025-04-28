Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Боровлянский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
7
Лесной
3
29 объектов найдено
Офис 67 м² в Копище, Беларусь
Офис 67 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 13/16
Продается просторная и уютная евродвушка. Общая площадь квартиры 67,4м2, что позволяет грамо…
$148,000
Оставить заявку
Офис 74 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 74 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж -1/4
Продается готовое помещение под офис либо помещение бытового обслуживания населения. Находит…
$74,100
Оставить заявку
Офис 29 м² в Копище, Беларусь
Офис 29 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$31,988
Оставить заявку
Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 31 м² в Копище, Беларусь
Офис 31 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$34,375
Оставить заявку
Офис 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 376 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 376 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/2
Продажа склада с офисом в Боровлянах ул.Первомайская 25Б. Двухэтажное капитальное строение с…
$240,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 14 м² в Копище, Беларусь
Коммерческое помещение 14 м²
Копище, Беларусь
Площадь 14 м²
Этаж 4/4
Машиноместо по цене ниже застройщика!!! Расположено на верхнем уровне в современном паркинге…
$8,600
Оставить заявку
Офис 71 м² в Копище, Беларусь
Офис 71 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 13/16
Продается просторная и уютная евротрешка. Общая площадь квартиры 71,1 м. что позволяет грамо…
$130,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 985 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 985 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 985 м²
Этаж 1/2
Площадь объекта 984,8м2 Офисная часть 68,8м2 на втором этаже Дополнительно построены легко …
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Офис 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
Оставить заявку
Офис 69 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 69 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
Продается готовое помещение под офис либо помещение бытового обслуживания населения. Находит…
$47,950
Оставить заявку
Коммерческое помещение 31 м² в Лесной, Беларусь
Коммерческое помещение 31 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Продается действующий стоматологический кабинет в Боровлянах! Адрес: агрогородок Лесной, ул.…
$60,000
Оставить заявку
Офис 57 м² в Копище, Беларусь
Офис 57 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 13/16
Продается просторная и уютная евродвушка . Общая площадь квартиры 56,5 м. что позволяет грам…
$121,900
Оставить заявку
Производство 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Производство 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Коммерческое помещение 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
Оставить заявку
Магазин 37 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 37 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Торговое помещение  5 км от МКАД Логойское направление, в д.Боровляны, ул. Березовая Роща , …
$23,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 27 м² в Лесной, Беларусь
Коммерческое помещение 27 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 27 м²
Этаж 1/10
Продаётся коммерческое помещение 26,5 м2 в аг Лесной в Боровлянах, 8.8 км. от МКАД, располож…
$39,900
Оставить заявку
Коммерческое помещение 64 м² в Боровляны, Беларусь
Коммерческое помещение 64 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 64 м²
Количество этажей 4
Продается помещение административного назначения на высоком цокольном этаже жилого дома. Д. …
$49,000
Оставить заявку
Офис 27 м² в Копище, Беларусь
Офис 27 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$29,370
Оставить заявку
Офис 985 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 985 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 985 м²
Количество этажей 4
Продажа складских и административных помещений в соседних зданияхАдрес: Минская область, Мин…
$776,800
Оставить заявку
Офис 25 м² в Копище, Беларусь
Офис 25 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$27,247
Оставить заявку
Коммерческое помещение 92 м² в Копище, Беларусь
Коммерческое помещение 92 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 92 м²
Этаж 1/10
Лучшее коммерческое помещение в доме, стоящим первым на въезде в новый жилой район Копище, ч…
$90,900
Оставить заявку
Офис 19 м² в Копище, Беларусь
Офис 19 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость офисных помещений по сниженной цене + машиноме…
$23,004
Оставить заявку
Магазин 21 м² в Лесной, Беларусь
Магазин 21 м²
Лесной, Беларусь
Площадь 21 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое помещение в Боровлянах!   Адрес: агрогородок Лесной, ул. Мирная, 1 (М…
$45,000
Оставить заявку
Коммерческое помещение 79 м² в Валерьяново, Беларусь
Коммерческое помещение 79 м²
Валерьяново, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Представляем вашему вниманию Бизнес проект. Предлагаем стать официальным сервисом торгового …
$70,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Боровлянском сельском Совете

офисы
магазины
Realting.com
Перейти