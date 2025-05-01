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Коммерческая недвижимость в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

8 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 720 м² в Околица, Беларусь
Коммерческое помещение 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный готовый бизнес с рестораном, СПА-комплексом, французской и итальянской …
$1,50 млн
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Коммерческое помещение 1 720 м² в Околица, Беларусь
Коммерческое помещение 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 720 м² в Околица, Беларусь
Коммерческое помещение 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальное здание с рестораном, СПА-комплексом, французской и итальянской пекарней…
$1,50 млн
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Ресторан, кафе 1 720 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный гостиничный комплекс с рестораном, СПА-комплексом, французской и италья…
$1,50 млн
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Магазин 62 м² в Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин 62 м²
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается здание специализированное розничной торговли. С действующим долгосрочным арендатор…
$72,000
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Офис 1 720 м² в Околица, Беларусь
Офис 1 720 м²
Околица, Беларусь
Площадь 1 720 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный офис с рестораном, СПА-комплексом, французской и итальянской пекарней н…
$1,50 млн
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Ресторан, кафе 446 м² в Околица, Беларусь
Ресторан, кафе 446 м²
Околица, Беларусь
Площадь 446 м²
Продаётся новое с современным дизайном здание под общественное питание на берегу Дубровского…
$500,000
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Магазин 446 м² в Околица, Беларусь
Магазин 446 м²
Околица, Беларусь
Площадь 446 м²
Продаётся новое с современным дизайном здание под торговый объект на берегу Дубровского водо…
$500,000
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