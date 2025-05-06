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Коммерческая недвижимость в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

Ждановичи
9
18 объектов найдено
Офис 141 м² в Тарасово, Беларусь
Офис 141 м²
Тарасово, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Срочно! Продается отличное помещение в коммерческом здании для ведения бизнеса в Тарасово (1…
$155,430
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Производство 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Производство 755 м² в Ратомка, Беларусь
Производство 755 м²
Ратомка, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/2
Уникальная площадка для бизнеса в Ратомке! Отличная возможность воплотить и реализовать Ваш …
$400,000
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Магазин 204 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 204 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
вся документация по запросу! Номер договора с агентством 1826 от 2023-11-17
$140,000
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Продажа здания специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей. в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Продажа здания специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей.
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 350 м²
Количество этажей 4
Наименование санаторий-профилакторий.   Год постройки – 1982. Общая площадь – 3349,…
$1,10 млн
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Офис 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Офис 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Магазин 10 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 10 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 1/3
Продается изолированное торговое помещение в торговом центре "Корона"! ❤️ Ищете идеальное ме…
$10,990
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Производство 115 м² в Тарасово, Беларусь
Производство 115 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается СТО д. Тарасово со всем необходимым оборудованием и базой клиентов. Помещение разд…
$350,000
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Склад 876 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 876 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 876 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
$700,000
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Продается отдельно стоящее здание медицинского назначениея в аг. Ждановичи. 500 м от Мкад в Ждановичи, Беларусь
Продается отдельно стоящее здание медицинского назначениея в аг. Ждановичи. 500 м от Мкад
Ждановичи, Беларусь
Площадь 940 м²
Количество этажей 4
Назначение - помещение здравоохранения. Имеется центральный вход и дополнительный, отдель…
$1,40 млн
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Коммерческое помещение 12 м² в Ждановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 12 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 3/4
Продается машино-место в крытом Паркинге в ЖК «Уютный». Площадь 12,4м2. 3/4 этаж, 147 место.…
$10,900
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Коммерческое помещение 740 м² в Тарасово, Беларусь
Коммерческое помещение 740 м²
Тарасово, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Бывают лучше коттеджа, бывают хуже, а бывают уникальные. Предлагаемый коттедж в замковом сти…
$489,000
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Коммерческое помещение 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Офис 105 м² в Тарасово, Беларусь
Офис 105 м²
Тарасово, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
СРОЧНО! Продается 3-ий этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в коммерческом здании в…
$115,280
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Магазин 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Магазин 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Магазин 86 м² в Тарасово, Беларусь
Магазин 86 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Прекрасное предложение ! Продажа готового бизнеса : магазина розничной продажи алкогольных н…
$25,000
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Ресторан, кафе 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Ресторан, кафе 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: Минский район, …
$700,000
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Типы недвижимости в Ждановичском сельском Совете

офисы
производственные здания
магазины
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