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Коммерческая недвижимость в Мётченский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Ресторан, кафе 220 м² в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 220 м²
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для общественного питания (столовая) в д.Старая Метча. Общая площадь 220.1 …
$6,900
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Коммерческое помещение 237 м² в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 237 м²
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 237 м²
Этаж 1/1
В продаже здание. Участок площадью 12.5 соток. Собственность на землю - аренда. Хорошая лока…
$7,900
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Магазин 348 м² в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Магазин 348 м²
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
В продаже специализированное здание розничной торговли  в д. Старая Метча. Общая площадь 358…
$9,800
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