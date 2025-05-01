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Коттеджи в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Черниковщина, Беларусь
Коттедж
Черниковщина, Беларусь
Площадь 189 м²
Продается коттедж в агрогородке Черниковщина, 25 км до кольцевой дороги. Двухуровневый котте…
$75,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 318 м²
Радикальное снижение цены!  Конструктивной особенностью (см. план этажей) объекта является н…
$64,000
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Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
Площадь 196 м²
В этом коттедже жизнь превращается в праздник! Камин в доме дарит теплоту и уют зимними вече…
$185,000
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Коттедж в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 288 м²
Продается просторный и светлый дом с восхитительным видом на бескрайние поля и лес в 18 км о…
$75,000
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Параметры недвижимости в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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