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Коттеджи в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся современный двух уровневый коттедж с прекрасной террасой в живописном месте деревн…
$217,000
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Коттедж в Привольный, Беларусь
Коттедж
Привольный, Беларусь
Площадь 285 м²
Продаётся отличный 2-этажный дом с подвалом и 2-мя террасами в непосредственной близости от …
$176,500
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Отличный вариант для реализации своей мечты! Продаётся просторный дом, имеющий огромный поте…
$109,500
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Коттедж в Замосточье, Беларусь
Коттедж
Замосточье, Беларусь
Площадь 255 м²
Просторный трехуровневый коттедж для большой семьи: роскошь и комфорт на 25 сотках ухоженног…
$340,000
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Подарите себе и своим детям незабываемые воспоминания жизни в деревне вблизи города. Продает…
$139,900
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Параметры недвижимости в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

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