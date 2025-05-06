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Коттеджи в Горанском сельском Совете, Беларусь

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8 объектов найдено
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается современный одноэтажный дом в 20 км от Минска. Минский район, Горанский с/с, д. Ду…
$155,000
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Коттедж в Новое Поле, Беларусь
Коттедж
Новое Поле, Беларусь
Площадь 198 м²
Продается двухуровневый уютный, теплый дом в 24 км от Минска. Раковское направление.  Площад…
$299,000
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Коттедж в Новое Поле, Беларусь
Коттедж
Новое Поле, Беларусь
Площадь 517 м²
Продаётся просторный двухуровневый жилой дом с цокольным этажом в деревне Новое Поле, что в …
Цена по запросу
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Коттедж в Чачково, Беларусь
Коттедж
Чачково, Беларусь
Площадь 283 м²
Элитный коттедж возле реки Птичь в аг. Чачково! Приобретение объекта возможно с РАССРОЧКОЙ П…
$269,000
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Продаётся замечательный коттедж с гостевым домиком и баней, который идеально подходит как дл…
$249,000
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Коттедж 2 комнаты в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 2 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Обмен на двухкомнатную квартиру в Минске! Уникальный объект в продаже!!! Продажа двух домов!…
$9,000
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Коттедж в поселке Звенячи (20 км от МКАД, Гродненское направление). Дом построен из газосили…
$109,000
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Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 238 м²
Продается эксклюзивный коттедж в экологически чистом районе вблизи лесных массивов свеликоле…
$283,000
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Параметры недвижимости в Горанском сельском Совете, Беларусь

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