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Коттеджи в Сеницком сельском Совете, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттедж в Атолино, Беларусь
Коттедж
Атолино, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается Коттедж для большой семьи , расположен на участке 15 соток, 10 км от МКАД. Минская…
$110,000
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Коттедж в Юбилейный, Беларусь
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается отличный коттедж (удобен для проживания семьи с детьми)  в 0,7 км от Минска в пос.…
$199,500
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Коттедж 4 комнаты в Сеница, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Элитный коттедж в агрогородке Сеница ____________________ Продается уникальное произве…
$430,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 268 м²
Продается трехуровневый коттедж всего в 1 километре от МКАД. аг. Сеница. Общая площадь 267,6…
$370,000
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Коттедж в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Предлагаем вашему вниманию современный и стильный дом, в котором вы сможете совместить город…
$229,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 307 м²
Элитный коттедж в агрогородке Сеница   Продается уникальное произведение современной архитек…
$430,000
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Параметры недвижимости в Сеницком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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