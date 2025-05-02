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Коттеджи в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Городище, Беларусь
Коттедж
Городище, Беларусь
Площадь 273 м²
Объявляется продажа нового, стильного коттеджа с евроремонтом, расположенного в пригороде Ми…
$235,000
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Коттедж в Озерцо, Беларусь
Коттедж
Озерцо, Беларусь
Площадь 170 м²
Представляем вашему вниманию современный и стильный дом, который воплощает мечты о комфортно…
$243,000
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Коттедж в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 222 м²
Полностью готовый к проживанию и обустроенный всей мебелью и оборудованием коттедж с отдельн…
$249,000
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Параметры недвижимости в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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