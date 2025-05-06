Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Боровляны
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Боровлянах, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Элитный коттедж в престижном районе на участке с ландшафтным дизайном, террасой, среди живоп…
$1,20 млн
Оставить заявку
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 451 м²
Современный, элитный  коттедж в престижномрайоне, впрекрасном, тихом месте –  в непосредстве…
$227,000
Оставить заявку
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 234 м²
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в Боровлянах: 2 уровня, 2016 года п…
$430,000
Оставить заявку
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 667 м²
Продаётся просторный коттедж общей площадью 660 кв.м. - три жилых уровня и цокольный этаж. Д…
$460,000
Оставить заявку
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
Оставить заявку
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти