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Коммерческая недвижимость в Тиране, Албания

Тирана
7
10 объектов найдено
Коммерческое помещение 76 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 76 м²
Тирана, Албания
Площадь 76 м²
В одном из наиболее часто посещаемых и постоянно развивающихся районов столицы на продажу пр…
$395,592
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 217 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 217 м²
Тирана, Албания
Площадь 217 м²
Этаж 3
A prime commercial property is now available for sale in one of the best areas in Tirana, di…
$681,141
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Офис 36 м² в Тирана, Албания
Офис 36 м²
Тирана, Албания
Площадь 36 м²
Этаж 9/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,270
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 180 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 180 м²
Тирана, Албания
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
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$269,576
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 291 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 291 м²
Тирана, Албания
Площадь 291 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,03 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коммерческое помещение 84 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 84 м²
Тирана, Албания
Площадь 84 м²
✅ Цена: 47 000 евро ✅ Местоположение: аптека 10, Тирана ✅ Внутренняя зона: 84m2 ✅ Площадь…
$48,809
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NEXT REAL ESTATE
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Склад 17 м² в Kashar, Албания
Склад 17 м²
Kashar, Албания
Площадь 17 м²
Этаж -2
Парковочное место для продажи площадью 30,56 м2, на -2-м этаже, расположено в очень востребо…
$15,936
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NEXT REAL ESTATE
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Склад 19 м² в Kashar, Албания
Склад 19 м²
Kashar, Албания
Площадь 19 м²
Этаж -1
Парковочное место для продажи площадью 32,56 м2, на -1-м этаже, расположено в очень востребо…
$17,074
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NEXT REAL ESTATE
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Склад 28 м² в Kashar, Албания
Склад 28 м²
Kashar, Албания
Площадь 28 м²
Этаж -2
Продается парковочное место площадью 28,38 м2, на -2-м этаже, расположенное в очень востребо…
$15,936
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NEXT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 184 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 184 м²
Тирана, Албания
Площадь 184 м²
Этаж 1/1
Prime Commercial Property Available in 21 Dhjetori! A prime commercial space is now availab…
$181,638
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Типы недвижимости в Тиране

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