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Продажа офисных помещений в Тиране, Албания

коммерческая недвижимость
10
склады
3
1 объект найдено
Офис 36 м² в Тирана, Албания
Офис 36 м²
Тирана, Албания
Площадь 36 м²
Этаж 9/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,270
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Международное агентство недвижимости Habita
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