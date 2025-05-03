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NEXT REAL ESTATE

Албания, Влёра (область)
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
nextrealestate.al/en
Об агентстве

Добро пожаловать на наш официальный сайт агентства недвижимости! NEXT Real Estate — это агентство недвижимости, базирующееся во Влере и Тиране, Албания! Мы предлагаем полный спектр услуг по покупке, продаже и аренде недвижимости, предоставляя вам отличный опыт работы на рынке недвижимости.

Мы считаем, что каждый клиент заслуживает особого и профессионального обслуживания. Наша миссия — помочь нашим клиентам найти идеальную недвижимость, которая соответствует их потребностям и желаниям.

Покупка и продажа: мы предлагаем широкий выбор объектов недвижимости для продажи и покупки, включая квартиры, дома и коммерческую недвижимость.

Аренда: наши специалисты помогут вам найти подходящую аренду, а также управлять вашей арендной недвижимостью.
Консультации: мы предлагаем профессиональные консультации по инвестициям в недвижимость и развитию.

Почему стоит выбрать нас?
Местная экспертиза: мы знаем каждый район и можем помочь вам найти идеальное место для вас.
Прозрачность и надежность: мы стремимся к прозрачности на каждом этапе процесса и готовы ответить на все ваши вопросы.
Слаженное обслуживание клиентов: наша команда всегда готова оказать поддержку и дать совет.

Свяжитесь с нами
Посетите наши офисы или свяжитесь с нами через наш веб-сайт для получения более подробной информации. Мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе вашего пути на рынке недвижимости!

Спасибо, что выбрали нас! Наше сотрудничество станет приятным и успешным опытом.

Услуги

Наши услуги
Покупка и продажа: мы предлагаем широкий выбор объектов недвижимости для продажи и покупки, включая квартиры, дома и коммерческую недвижимость.
Аренда: наши специалисты помогут вам найти подходящую аренду, а также управлять вашей арендной недвижимостью.
Консультации: мы предлагаем профессиональные консультации по инвестициям в недвижимость и развитию.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:20
(UTC+2:00, Europe/Budapest)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
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1 агент
Квартиры
Смотреть все 214 объектов
Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3
✅ Цена: 2400 евро/м2 (102000 евро)✅ Место проведения: Морская школа, Влюбленность✅ Общая пло…
$115,079
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
✅ Цена: 135 000 евро✅ Расположение: улица «Dhimitër Konomi», Влоре✅ Валовая площадь: 64,1 м2…
$152,310
Студия 2 комнаты в Влёра, Албания
Студия 2 комнаты
Влёра
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
✅ Цена: 2400 евро/м2 (106 800 евро)✅ Оригинальное название: Second Line Lungomare, Vlore✅ Об…
$120,494
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
✅ Цена продажи: 160 000 евро✅ Расположение: Lungomare, Vlora✅ Площадь: 91 м2Район, в котором…
$175,350
Коммерческая недвижимость
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Коммерческое помещение 58 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 58 м²
Влёра
Площадь 58 м²
✅ Цена: 90 500 евро ✅ Местоположение: Албано-Ромина, Vlore ✅ Область: 58m2 Собственность…
$93,983
Коммерческое помещение 84 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 84 м²
Тирана
Площадь 84 м²
✅ Цена: 47 000 евро ✅ Местоположение: аптека 10, Тирана ✅ Внутренняя зона: 84m2 ✅ Площадь…
$48,809
Отель 200 м² в Gjashte, Албания
Отель 200 м²
Gjashte
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
✅ Location: Sarande ✅ Area of each floor: 200 m2 each ✅ Land surface: 600 m2 ✅ Price: Accord…
$2,08 млн
Склад 15 м² в Влёра, Албания
Склад 15 м²
Влёра
Площадь 15 м²
Продается парковочное место площадью 15 м2, расположенное в очень востребованном районе рядо…
$20,379
Земельные участки
Смотреть все 16 объектов
Участок земли в Dhermi, Албания
Участок земли
Dhermi
Площадь 4 000 м²
Земля на продажу в Дхерми, одном из самых востребованных районов албанского побережья. Земля…
$541,547
Участок земли в Влёра, Албания
Участок земли
Влёра
Площадь 37 984 м²
✅ Область: 37,984 M2 ✅ Цена: 42 евро /м2 (договорной) (1,595,328 евро) ✅ Местоположение: A…
$1,66 млн
Участок земли в Gjashte, Албания
Участок земли
Gjashte
Площадь 400 м²
✅ Область участка: 400m2 ✅ Местоположение: саранде ✅ Цена: 50 000 евро Другие детали: ✅…
$52,101
Участок земли в Novosele, Албания
Участок земли
Novosele
ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ В АКЕРНИ, ВЛЁРА Предлагается на продажу земельный участок, расположенный вс…
$1,33 млн
Наши агенты в Албании
BELER BELERAJ
BELER BELERAJ
351 объект
IZABELA BELERAJ
IZABELA BELERAJ
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Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 7
"Elite’s group — это фирма по недвижимости с клиентурой со всего мира, основанная на 30-летнем опыте и доверии. Наша команда постоянно оснащается оборудованием, отвечающим самым высоким стандартам, поскольку мы уделяем большое внимание предоставлению первоклассного обслуживания как покупател…
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English
EstateAll
Албания, Влёра
Год основания компании 2016
Жилая недвижимость 245 Коммерческая недвижимость 30 Долгосрочная аренда 189 Земельные участки 11
EstateAll Agency in numbers: EstateAll real estate agency has been successfully operating in the Albanian housing market since 2016. It is a part of Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, the head of the corporation, a businessman and philanthropist from Belarus, moved from B…
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Год основания компании 2008
Новостройки 1 Жилая недвижимость 8
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PRO Silver
Century 21 Eon
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Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 401 Коммерческая недвижимость 21 Долгосрочная аренда 51 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 9
Агентство недвижимости Century 21 Eon, Durres в Албании открыто с 2019 года и насчитывает более 40 агентов, что делает нас одним из крупнейших агенств в Дурресе и Албании. Century 21 - это бренд в сфере недвижимости принадлежащих и управляемых по франшизе брокерских офисов в 86 странах мира …
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CACTUS | Real Estate
Албания, Дуррес
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 313 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 36 Земельные участки 1
Ключи от квартиры мечты в Албании уже ждут Вас!)  Компания CACTUS REAL ESTATE это: • Честные цены • Возможность расчета криптовалютой •  Полное сопровождение сделки • Возможность приобрести недвижимость офлайн / онлайн • Дизайн-проект и ремонт под ключ • Доверительное управление
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