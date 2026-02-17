Об агентстве

Век 21 Oksford является международным агентством недвижимости, работающим в Албании в полном соответствии с действующим законодательством страны.

Компания объединяет лицензированных специалистов различных национальностей, которые обладают сильным академическим образованием и обширным практическим опытом. Эта многокультурная структура команды позволяет агентству эффективно обслуживать как местных, так и международных клиентов, сохраняя при этом высокие стандарты общения и глобальную деловую практику.

Все специалисты работают строго в рамках законодательства Албании, обеспечивая:

Полная юридическая прозрачность сделок

Соблюдение нормативных требований

Защита интересов клиентов

Профессиональное управление транзакциями любой сложности

Основной принцип Century 21 Oksford - бескомпромиссное представительство и защита интересов каждого клиента. Каждая сделка структурирована с учетом тщательного юридического рассмотрения, финансовой безопасности и стратегических преимуществ.

Агентство сочетает международные стандарты качества с глубоким знанием местного рынка недвижимости, обеспечивая надежность, профессионализм и долгосрочное партнерство.