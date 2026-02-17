Век 21 Oksford является международным агентством недвижимости, работающим в Албании в полном соответствии с действующим законодательством страны.
Компания объединяет лицензированных специалистов различных национальностей, которые обладают сильным академическим образованием и обширным практическим опытом. Эта многокультурная структура команды позволяет агентству эффективно обслуживать как местных, так и международных клиентов, сохраняя при этом высокие стандарты общения и глобальную деловую практику.
Все специалисты работают строго в рамках законодательства Албании, обеспечивая:
Полная юридическая прозрачность сделок
Соблюдение нормативных требований
Защита интересов клиентов
Профессиональное управление транзакциями любой сложности
Основной принцип Century 21 Oksford - бескомпромиссное представительство и защита интересов каждого клиента. Каждая сделка структурирована с учетом тщательного юридического рассмотрения, финансовой безопасности и стратегических преимуществ.
Агентство сочетает международные стандарты качества с глубоким знанием местного рынка недвижимости, обеспечивая надежность, профессионализм и долгосрочное партнерство.
Агентство предоставляет полный спектр профессиональных услуг по недвижимости по всей Албании:
1. Продажа недвижимости
Жилая недвижимость (квартиры, виллы, дома)
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
Инвестиционная недвижимость
2. Приобретение имущества
Индивидуальный поиск недвижимости на основе требований клиента
Анализ рынка и оценка инвестиций
Организация просмотра имущества
Переговоры с продавцами
3. Правовая поддержка
Проверка правового статуса имущества
Комплексная due diligence
Обзор документации
Нотариальная поддержка транзакций
Регистрация прав собственности
4.Инвестиционный консалтинг
Рентабельность и анализ ROI
Выбор арендной инвестиционной недвижимости
Планирование стратегии перепродажи
Консультативные услуги для иностранных инвесторов
5. Поддержка международных клиентов
Консультации по албанскому законодательству
Полная поддержка транзакций
Помощь в открытии банковских счетов
Руководство по вопросам налогообложения
6. Послепродажное обслуживание
Помощь в управлении имуществом
Поддержка управления арендой
Текущее инвестиционное консультирование
Основной целью компании является обеспечение безопасности, прозрачности и максимальной выгоды для своих клиентов на каждом этапе сотрудничества.