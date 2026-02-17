  1. Realting.com
Century 21 Oksford

Ish Fusha e Aviacionit, rr. Dafinave nd.2
;
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.century21albania.com/en/office/century%2021%20oksford.html
Время работы
Об агентстве

Век 21 Oksford является международным агентством недвижимости, работающим в Албании в полном соответствии с действующим законодательством страны.

Компания объединяет лицензированных специалистов различных национальностей, которые обладают сильным академическим образованием и обширным практическим опытом. Эта многокультурная структура команды позволяет агентству эффективно обслуживать как местных, так и международных клиентов, сохраняя при этом высокие стандарты общения и глобальную деловую практику.

Все специалисты работают строго в рамках законодательства Албании, обеспечивая:

Полная юридическая прозрачность сделок

Соблюдение нормативных требований

Защита интересов клиентов

Профессиональное управление транзакциями любой сложности

Основной принцип Century 21 Oksford - бескомпромиссное представительство и защита интересов каждого клиента. Каждая сделка структурирована с учетом тщательного юридического рассмотрения, финансовой безопасности и стратегических преимуществ.

Агентство сочетает международные стандарты качества с глубоким знанием местного рынка недвижимости, обеспечивая надежность, профессионализм и долгосрочное партнерство.

Услуги

Агентство предоставляет полный спектр профессиональных услуг по недвижимости по всей Албании:

1. Продажа недвижимости

Жилая недвижимость (квартиры, виллы, дома)

Коммерческая недвижимость

Земельные участки

Инвестиционная недвижимость

2. Приобретение имущества

Индивидуальный поиск недвижимости на основе требований клиента

Анализ рынка и оценка инвестиций

Организация просмотра имущества

Переговоры с продавцами

3. Правовая поддержка

Проверка правового статуса имущества

Комплексная due diligence

Обзор документации

Нотариальная поддержка транзакций

Регистрация прав собственности

4.Инвестиционный консалтинг

Рентабельность и анализ ROI

Выбор арендной инвестиционной недвижимости

Планирование стратегии перепродажи

Консультативные услуги для иностранных инвесторов

5. Поддержка международных клиентов

Консультации по албанскому законодательству

Полная поддержка транзакций

Помощь в открытии банковских счетов

Руководство по вопросам налогообложения

6. Послепродажное обслуживание

Помощь в управлении имуществом

Поддержка управления арендой

Текущее инвестиционное консультирование

Основной целью компании является обеспечение безопасности, прозрачности и максимальной выгоды для своих клиентов на каждом этапе сотрудничества.

