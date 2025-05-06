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Кафе и рестораны в Тиране, Албания

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 180 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 180 м²
Тирана, Албания
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$269,576
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 291 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 291 м²
Тирана, Албания
Площадь 291 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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