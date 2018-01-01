  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. CACTUS|Real Estate

CACTUS|Real Estate

Албания, Durres,Durres,Ruga Taulantia, Laguna Nr.1, Zona Kadastrale 8512,Nr. pasurie 27/292/ND+4-3, Hyrja 4, Apartment 3
Поделиться с помощью:
QR
CACTUS|Real Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Наши агенты в Албании
Александр Ковалевский
Александр Ковалевский
24 объекта
Агентства рядом
IREA PROPERTY LTD
11 объектов

Агентство недвижимости Irea Property находится в городе Влёра Албанской Ривьеры.

Последние 14 лет компания работает с сотнями клиентов и представляет недвижимость Албании на международном рынке.

Irea Property предоставляет услуги инвесторам по покупке, продаже, аренде и управлению недвижимостью в Албанской Ривьере.

Наша главная цель – максимизировать доход по инвестициям (ROI) за счет вложения капитала в недвижимость районов, где наблюдается рост и ожидается долгосрочное развитие экономики.

EstateAll
192 объекта

EstateAll - ведущая компания по продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости, управлению инвестиционным проектам и консалтинговым услугам в Албании.

Мы сотрудничаем с профессиональными юристами, адвокатами, нотариусами, представителями власти, застройщиками и девелоперами. 

Предлагаем полный спектр услуг для арендаторов жилой и коммерческой недвижимости, разработчиков и инвесторов на национальном и международном уровне. 

Услуги включают юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, брокерские продажи и лизинг (представление на рынке недвижимости собственников, застройщиков, арендодателей и арендаторов), управление недвижимостью и проектами, оценка, консалтинг, инвестиционные риски и маркетинговые исследования. 

Realting.com
Перейти