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Коммерческая недвижимость в Тиране, Албания

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125 объектов найдено
Коммерческое помещение 81 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 81 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/8
Предлагается на продажу бизнес-подразделение в очень выгодном месте, на Дебар-стрит, с хорош…
$422,254
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Коммерческое помещение 50 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
The space is located on the ground floor of a new building near the former Aviation Field, a…
$174,814
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Коммерческое помещение 68 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 68 м²
Тирана, Албания
Площадь 68 м²
Мы представляем магазин на продажу, расположенный в недавно построенном комплексе, в области…
$181,910
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TekceTekce
Коммерческое помещение 18 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 18 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/5
Very good investment opportunity! Unit for sale near Joena supermarket on December 21. The a…
$125,789
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Ресторан, кафе 200 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 200 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 10
Продается функциональный бар-бильярдный бизнес, с устоявшейся репутацией и устоявшейся клиен…
$46,588
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Офис 140 м² в Тирана, Албания
Офис 140 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4/8
We offer an office for sale in the heart of the block in a new building with an elevator. It…
$805,597
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SERVICE AREA 06 | FLOOR 0 в Тирана, Албания
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0
Тирана, Албания
Площадь 94 м²
СЕРВИС АРЕА 06 | FLOOR 0📍 Улица Дритан Хоксха, Тирана🔹 Чистая площадь: 84,54 м2🔹 Общая площа…
Цена по запросу
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Офис 42 м² в Тирана, Албания
Офис 42 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Commercial unit for rent in Myslym Shyri! The premises are located on the ground floor withi…
$186,353
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Коммерческое помещение 350 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 350 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/9
Ky ambient komercial ndodhet në katin e parë të një ndërtese 9-katëshe në zonën Ish Parku, T…
$989,132
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Коммерческое помещение 840 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 840 м²
Тирана, Албания
Площадь 840 м²
Редкая инвестиционная возможность в одном из самых быстро развивающихся районов Тираны.Прода…
$1,55 млн
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Коммерческое помещение 216 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 216 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Этаж 1/8
Commercial space for sale in Misto Mame. The space is located on the 1st floor of a new buil…
$553,236
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Склад 24 м² в Тирана, Албания
Склад 24 м²
Тирана, Албания
Площадь 24 м²
Этаж -1/10
We are selling a parking space in the former Park area. The post office is located on the -1…
$27,953
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Коммерческое помещение 82 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 82 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 8
On Ali Demi street, a business unit with a perfect location is for sale!!! The space is loca…
$209,648
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SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1 в Тирана, Албания
SERVICE SPACE 14 | FLOOR 1
Тирана, Албания
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Пространство обслуживания 14.📍 Улица Дритан Хоксха, Тирана🔹 Площадь нетто: 141,73 м2🔹 Общая …
Цена по запросу
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Склад 1 000 м² в Тирана, Албания
Склад 1 000 м²
Тирана, Албания
Площадь 1 000 м²
Журналы Mysto Mame продаются!Общая площадь 978 м2, от 6 м до 7 м на крыше.📞 Для получения до…
$2,29 млн
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Парковочное место в Тирана, Албания
Парковочное место
Тирана, Албания
Площадь 14 м²
Количество этажей 1
Продаётся парковочное место
$29,262
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Lux Albania Home
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Доходный дом в Тирана, Албания
Доходный дом
Тирана, Албания
✅ Цена: Евро✅ Расположение: Yzberisht, Tirana✅ Общая площадь: 71 м2✅ Ориентация: ЗападТеррит…
$1,74 млн
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Склад 33 м² в Тирана, Албания
Склад 33 м²
Тирана, Албания
Площадь 33 м²
Premium Location: In one of the most sought-after areas of Tirana, on Petro Nini Luarasi str…
$52,412
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Склад 105 м² в Тирана, Албания
Склад 105 м²
Тирана, Албания
Площадь 105 м²
Этаж -2/9
7 Parking spaces for sale in Jordan Misja Floor -2 Two of which are sold together indivisibl…
$203,824
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Коммерческое помещение 130 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 130 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Commercial premises for sale in Fresk! The environment has a surface of 130m2, it is organiz…
$349,413
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Коммерческое помещение 103 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 103 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Commercial space for sale at Square 21, Kavajes Street! • Area: 112 m² • Net Rent: 2400 EUR…
$658,060
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Коммерческое помещение 289 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 289 м²
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 289 м²
Только в URBAN LIMIT, недалеко от стадиона Air Albania, одного из самых престижных и развиты…
$2,34 млн
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Склад 19 м² в Тирана, Албания
Склад 19 м²
Тирана, Албания
Площадь 19 м²
Этаж -1/-1
Parking space on the -1st floor of a building under construction on Hoxha Tahsim Street, nea…
$33,777
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Коммерческое помещение 180 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 180 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/11
Commercial space (shop) for sale in the Red School area Gross area 182.7 m2 Net area 180.7 m…
$487,547
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Коммерческое помещение 101 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 101 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж -1/14
In one of the most elite areas of Tirana, the former exhibition area, we offer a business sp…
$442,589
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Коммерческое помещение 188 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 188 м²
Тирана, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Квартира на продажу — 106,6 м2 (93,9 м2 нетто).Разделены на 2 спальни, 2 ванные комнаты, гос…
$616,525
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Коммерческое помещение 240 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 240 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 9
I am renting a shop on Dritan Hoxha Street, Laprakë. The shop is located on Floor 0 and Flo…
$657,235
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Коммерческое помещение 126 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 126 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 5/8
The business environment is offered in a building known for its prestige in the BLLOKU area,…
$1,05 млн
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Склад 42 м² в Тирана, Албания
Склад 42 м²
Тирана, Албания
Площадь 42 м²
Этаж 1/-1
Мы предлагаем продать два гаража в районе RTSH.Две единицы находятся на 1 этаже нового лифто…
$148,635
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Склад в Тирана, Албания
Склад
Тирана, Албания
Этаж -2
Мы подаем заявку на продажу 4 Post Parking в жилом комплексе в Али Деми.📍 Посты находятся на…
$98,369
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