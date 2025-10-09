Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Dajt
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Dajt, Албания

4 объекта найдено
Ресторан, кафе 195 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 195 м²
Тирана, Албания
Площадь 195 м²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354

Коммерческое помещение 1 200 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 1 200 м²
Тирана, Албания
Площадь 1 200 м²
Этаж 4/4
Shesim godine 3 kate me parkim dhe papafingo Godina eshte e vendosur ne 1000m2 truall me njo…
$990,002

Haya PropertyHaya Property
Коммерческое помещение 70 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 70 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 8
In Shkoze, near the Fresku area, we are selling commercial premises. It is located on the 0t…
$123,459

