  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Farke
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Farke, Албания

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 30 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 30 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 8
Commercial premises for sale! The space has a surface area of 30.34 m2 and has an accessible…
$139,765
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Склад 14 м² в Тирана, Албания
Склад 14 м²
Тирана, Албания
Площадь 14 м²
Этаж -1/-1
Only Bill Clinton Street brings Parking Spot for sale. The parking spot is located in a soug…
$38,435
Ресторан, кафе 93 м² в Тирана, Албания
Ресторан, кафе 93 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
Склад 412 м² в Тирана, Албания
Склад 412 м²
Тирана, Албания
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$401,936
Коммерческое помещение 62 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 62 м²
Тирана, Албания
Площадь 62 м²
Количество этажей 5
Commercial space 62 m² net on the ground floor of a quality building in the elite area of Ko…
$203,824
