Продажа готового бизнеса в Тиране, Албания

Тирана
3
3 объекта найдено
Готовый бизнес 278 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 278 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Этаж 1/5
A modern space that combines elegance, functionality, and high performance. Ideal for invest…
$611,788
Готовый бизнес 90 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 90 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Готовый бизнес 500 м² в Тирана, Албания
Готовый бизнес 500 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
