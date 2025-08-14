Kompleks mieszkalny Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Dwupokojowy apartament (2+1) w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Kompleks, położony na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu czteropiętrowych bloków mieszkalnych, w których znajduje się łącznie 180 apartamentów.

Ten luksusowy projekt zlokalizowany jest w Alanyi, w prestiżowej dzielnicy Oba, zaledwie 3 km od centrum miasta i 950 metrów od morza.

Oba to ekologicznie czysta okolica, w której znajduje się nasz przytulny kompleks, otoczony zielonymi ogrodami, w odległości spaceru od szpitala miejskiego i dużych centrów handlowych, takich jak Metro i Kochtas.

Wszystkie apartamenty są wykończone wysokiej jakości materiałami, wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną i sprzęt kuchenny.

Zakończenie budowy: oddanie w 2023 roku.

Główne cechy:

Ściany wewnętrzne mieszkań wykończone tynkiem gipsowym

Dekoracyjne sufity podwieszane

Podłogi z ceramiki i marmuru klasy I

Podwójne ściany z izolacją akustyczną i cieplną

Drzwi wewnętrzne klasy I o specjalnej konstrukcji

Pancerne drzwi wejściowe klasy I

Okna z podwójnymi szybami PCV

Internet i centrala satelitarna

Specjalne wykończenie ścian zewnętrznych

Kuchnia:

Kuchnia w zabudowie

Blat granitowy

Ceramiczna wykładzina podłogowa

Łazienka:

Ceramiczne wykończenie ścian i podłóg

Meble w zabudowie łazienkowej, umywalka, podwieszana toaleta, kabina prysznicowa o specjalnej konstrukcji

Kocioł

Balkon:

Balustrady aluminiowe + szkło

Ceramiczne podłogi i oświetlenie zewnętrzne

Infrastruktura:

Altany do wypoczynku i miejsce na grilla

Kort tenisowy

Minigolf

Siłownia Pokój

Baseny zewnętrzne dla dorosłych i dzieci

Podgrzewany basen kryty

Sauna i jacuzzi

Łaźnia turecka (hammam)

Prysznice i przebieralnie

Gabinety masażu

Kino

Internet w częściach wspólnych

Plac zabaw dla dzieci

Parking zewnętrzny i kryty

Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.