Kompleks mieszkalny Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Dwupokojowy apartament (2+1) w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Kompleks, położony na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu czteropiętrowych bloków mieszkalnych, w których znajduje się łącznie 180 apartamentów.
Ten luksusowy projekt zlokalizowany jest w Alanyi, w prestiżowej dzielnicy Oba, zaledwie 3 km od centrum miasta i 950 metrów od morza.
Oba to ekologicznie czysta okolica, w której znajduje się nasz przytulny kompleks, otoczony zielonymi ogrodami, w odległości spaceru od szpitala miejskiego i dużych centrów handlowych, takich jak Metro i Kochtas.
Wszystkie apartamenty są wykończone wysokiej jakości materiałami, wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną i sprzęt kuchenny.
Zakończenie budowy: oddanie w 2023 roku.
Główne cechy:
- Ściany wewnętrzne mieszkań wykończone tynkiem gipsowym
- Dekoracyjne sufity podwieszane
- Podłogi z ceramiki i marmuru klasy I
- Podwójne ściany z izolacją akustyczną i cieplną
- Drzwi wewnętrzne klasy I o specjalnej konstrukcji
- Pancerne drzwi wejściowe klasy I
- Okna z podwójnymi szybami PCV
- Internet i centrala satelitarna
- Specjalne wykończenie ścian zewnętrznych
Kuchnia:
- Kuchnia w zabudowie
- Blat granitowy
- Ceramiczna wykładzina podłogowa
Łazienka:
- Ceramiczne wykończenie ścian i podłóg
- Meble w zabudowie łazienkowej, umywalka, podwieszana toaleta, kabina prysznicowa o specjalnej konstrukcji
- Kocioł
Balkon:
- Balustrady aluminiowe + szkło
- Ceramiczne podłogi i oświetlenie zewnętrzne
Infrastruktura:
- Altany do wypoczynku i miejsce na grilla
- Kort tenisowy
- Minigolf
- Siłownia Pokój
- Baseny zewnętrzne dla dorosłych i dzieci
- Podgrzewany basen kryty
- Sauna i jacuzzi
- Łaźnia turecka (hammam)
- Prysznice i przebieralnie
- Gabinety masażu
- Kino
- Internet w częściach wspólnych
- Plac zabaw dla dzieci
- Parking zewnętrzny i kryty
- Generator
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.