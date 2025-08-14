  1. Realting.com
  Turcja
  Alanya
  Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Kompleks mieszkalny Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Oba, Turcja
od
$173,327
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 27421
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Dwupokojowy apartament (2+1) w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Kompleks, położony na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu czteropiętrowych bloków mieszkalnych, w których znajduje się łącznie 180 apartamentów.

Ten luksusowy projekt zlokalizowany jest w Alanyi, w prestiżowej dzielnicy Oba, zaledwie 3 km od centrum miasta i 950 metrów od morza.

Oba to ekologicznie czysta okolica, w której znajduje się nasz przytulny kompleks, otoczony zielonymi ogrodami, w odległości spaceru od szpitala miejskiego i dużych centrów handlowych, takich jak Metro i Kochtas.

Wszystkie apartamenty są wykończone wysokiej jakości materiałami, wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną i sprzęt kuchenny.

Zakończenie budowy: oddanie w 2023 roku.

Główne cechy:

  • Ściany wewnętrzne mieszkań wykończone tynkiem gipsowym
  • Dekoracyjne sufity podwieszane
  • Podłogi z ceramiki i marmuru klasy I
  • Podwójne ściany z izolacją akustyczną i cieplną
  • Drzwi wewnętrzne klasy I o specjalnej konstrukcji
  • Pancerne drzwi wejściowe klasy I
  • Okna z podwójnymi szybami PCV
  • Internet i centrala satelitarna
  • Specjalne wykończenie ścian zewnętrznych

Kuchnia:

  • Kuchnia w zabudowie
  • Blat granitowy
  • Ceramiczna wykładzina podłogowa

Łazienka:

  • Ceramiczne wykończenie ścian i podłóg
  • Meble w zabudowie łazienkowej, umywalka, podwieszana toaleta, kabina prysznicowa o specjalnej konstrukcji
  • Kocioł

Balkon:

  • Balustrady aluminiowe + szkło
  • Ceramiczne podłogi i oświetlenie zewnętrzne

Infrastruktura:

  • Altany do wypoczynku i miejsce na grilla
  • Kort tenisowy
  • Minigolf
  • Siłownia Pokój
  • Baseny zewnętrzne dla dorosłych i dzieci
  • Podgrzewany basen kryty
  • Sauna i jacuzzi
  • Łaźnia turecka (hammam)
  • Prysznice i przebieralnie
  • Gabinety masażu
  • Kino
  • Internet w częściach wspólnych
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Parking zewnętrzny i kryty
  • Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja

