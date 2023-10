Incekum, Turcja

od €120,000

47–102 m² 2

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! LOTUS TWINS to nowy kompleks mieszkaniowy w rejonie Inzhekum w Alanyi. Ingecum to miejscowość wypoczynkowa na południowym wybrzeżu Turcji, znana z czystych plaż, ciepłego klimatu i przytulnej atmosfery. To miasto jest doskonałym wyborem dla tych, którzy szukają miejsca na relaksujący wypoczynek na morzu. Jedną z głównych atrakcyjnych cech Inzekum są jego plaże. Plaże w Ingecum mają krystalicznie czystą wodę i drobny piasek, co czyni je idealnymi do pływania i relaksu. Infrastruktura obiektowa: - basen odkryty; - fitness; - sauna; - plac zabaw; - parking; - Generator; - Transfer do morza. Lokalizacja: - 30 km do centrum Alanyi; - 95 km do lotniska w Antalyi; - 620 metrów do morza. Uzyskaj więcej informacji na temat zakupu mieszkania na czacie lub telefonicznie. Zadzwoń lub napisz!