Kompleks mieszkalny White Sail Residence Apartments

Mahmutlar, Turcja
od
$89,425
Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

White Sail Residence Apartments

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 60 m ².

Układ:

  • Kuchnia - salon
  • 1 sypialnia
  • 1 łazienka
  • Balkon szkliwiony

Biały Sail Residence to nowy kompleks mieszkalny zbudowany w 2022 roku ze wszystkimi udogodnieniami, położony w dzielnicy Mahmutlar, zaledwie 500 metrów od morza i plaży.

Wszystkie udogodnienia są w pobliżu: supermarkety, sklepy, kawiarnie, restauracje, bankomaty, apteki, parki, promenada i wiele więcej. Doskonałe połączenia komunikacyjne, 15 minut jazdy do centrum miasta Alanya.

Białe Sail Residence to jeden budynek 10- piętrowy z nowoczesną architekturą, składający się z 63 mieszkań. Obiekt nadaje się do domów letniskowych, stałych rezydencji i wynajmu.

Infrastruktura:

  • Krajobraz z ogrodem
  • Basen odkryty
  • Zjeżdżalnie wodne
  • Ogrzewany basen kryty
  • Usługi konsjerża
  • Sala fitness
  • Sauna
  • Roman parowa
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Bilard
  • Internet
  • Naczynie satelitarne
  • Generator
  • Winda
  • Obszar grillowania
  • Parking zewnętrzny
  • System CCTV

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń lub napisz do nas.

Mamy szeroki wybór nieruchomości odsprzedaży do sprzedaży w całej Alanyi, nadaje się na wakacje, mieszkaniowe i do uzyskania zezwolenia na pobyt lub obywatelstwo tureckie.

