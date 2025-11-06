Kompleks mieszkalny White Sail Residence Apartments

White Sail Residence Apartments

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 60 m ².

Układ:

Kuchnia - salon

1 sypialnia

1 łazienka

Balkon szkliwiony

Biały Sail Residence to nowy kompleks mieszkalny zbudowany w 2022 roku ze wszystkimi udogodnieniami, położony w dzielnicy Mahmutlar, zaledwie 500 metrów od morza i plaży.

Wszystkie udogodnienia są w pobliżu: supermarkety, sklepy, kawiarnie, restauracje, bankomaty, apteki, parki, promenada i wiele więcej. Doskonałe połączenia komunikacyjne, 15 minut jazdy do centrum miasta Alanya.

Białe Sail Residence to jeden budynek 10- piętrowy z nowoczesną architekturą, składający się z 63 mieszkań. Obiekt nadaje się do domów letniskowych, stałych rezydencji i wynajmu.

Infrastruktura:

Krajobraz z ogrodem

Basen odkryty

Zjeżdżalnie wodne

Ogrzewany basen kryty

Usługi konsjerża

Sala fitness

Sauna

Roman parowa

Plac zabaw dla dzieci

Pokój zabaw dla dzieci

Bilard

Internet

Naczynie satelitarne

Generator

Winda

Obszar grillowania

Parking zewnętrzny

System CCTV

