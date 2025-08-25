  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.

Kompleks mieszkalny Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.

Oba, Turcja
od
$177,555
BTC
2.1119809
ETH
110.6979487
USDT
175 545.8378854
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17
Zostawić wniosek
ID: 32691
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1134
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 22.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 140 m² w pięciogwiazdkowym kompleksie hotelowym Crystal Nova.

Rezydencja Crystal Nova zajmuje powierzchnię 7000 m² i składa się z czterech sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 80 apartamentów. Obiekt położony jest 800 metrów od morza, w przepięknej dzielnicy Cikcilli, zaledwie 2 km od centrum Alanyi.

Cikcilli to dobrze rozwinięta dzielnica z dobrze rozwiniętą siecią usług, oferująca wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia. Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe KIPA, supermarkety, targ, szpital i komunikacja miejska znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami
  • Baseny dla dzieci
  • Podgrzewany basen kryty
  • Teren wokół basenu wyłożony materiałem antypoślizgowym
  • Sala fitness i natryski do wspólnego użytku
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Kort tenisowy
  • Bilard
  • Boiska do siatkówki i koszykówki
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Ścieżki spacerowe
  • Kawiarnia
  • Miejsce na grilla i altany
  • Pokój internetowy
  • Kompleks otoczony jest murem z jednym wejściem
  • Ochrona 24/7
  • Domek strażnika przy wejściu
  • Alternatywne wyjścia ewakuacyjne w każdym bloku
  • Centrale sterowania pożarowego z przyłączami wody i alarmu pożarowego na każdym piętrze
  • Domofon przy drzwiach głównych w każdym mieszkaniu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, security and a tennis court close to the sea, Demirtaş, Turkey
Osmangazi, Turcja
od
$279,659
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$169,122
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$685,443
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$642,925
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Sile, Turcja
od
$1,45M
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Oba, Turcja
od
$177,555
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Kargicak, Turcja
od
$198,598
-Ten luksusowy penthouse umeblowany na sprzedaż w Alanyi, Kargıcak gwarantuje relaksujący czas w Twoim domu wakacyjnym. Kompleks położony jest w spokojnej i pięknej okolicy. Kargicak znajduje się zaledwie 25 km od międzynarodowego lotniska Gazipaşa-Alanya i jest popularnym podmiejskim region…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$452,651
W tym kompleksie jest coś więcej niż domy. Istnieją bujne ogrody, wesołe dzieci, przestronne balkony tarasowe na relaks z przyjemnością i wiele więcej. Są tylko 342 rodziny, natura i szczęście. W domkach nisko wznoszących się, drzwi otwarte do ogrodu, tarasy i balkony.CechyBasen i basen dla …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Sisli, Turcja
od
$533,032
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w dzielnicy Nisantasi w Sisli, sercu Stambułu, jednego z najbardziej prestiżowych regionów w nim. Środowisko bogate w szpitale i sklepy modowe najsłynniejszych międzynarodowych i lokalnych marek. W luksusowych apartamentach z no…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje