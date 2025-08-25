Kompleks mieszkalny Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.

Umeblowany apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 140 m² w pięciogwiazdkowym kompleksie hotelowym Crystal Nova.

Rezydencja Crystal Nova zajmuje powierzchnię 7000 m² i składa się z czterech sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 80 apartamentów. Obiekt położony jest 800 metrów od morza, w przepięknej dzielnicy Cikcilli, zaledwie 2 km od centrum Alanyi.

Cikcilli to dobrze rozwinięta dzielnica z dobrze rozwiniętą siecią usług, oferująca wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia. Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe KIPA, supermarkety, targ, szpital i komunikacja miejska znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami

Baseny dla dzieci

Podgrzewany basen kryty

Teren wokół basenu wyłożony materiałem antypoślizgowym

Sala fitness i natryski do wspólnego użytku

Sauna

Łaźnia turecka

Kort tenisowy

Bilard

Boiska do siatkówki i koszykówki

Plac zabaw dla dzieci

Ścieżki spacerowe

Kawiarnia

Miejsce na grilla i altany

Pokój internetowy

Kompleks otoczony jest murem z jednym wejściem

Ochrona 24/7

Domek strażnika przy wejściu

Alternatywne wyjścia ewakuacyjne w każdym bloku

Centrale sterowania pożarowego z przyłączami wody i alarmu pożarowego na każdym piętrze

Domofon przy drzwiach głównych w każdym mieszkaniu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.