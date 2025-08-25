Kompleks mieszkalny Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.

Umeblowany apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 140 m² w pięciogwiazdkowym kompleksie hotelowym Crystal Nova.
Rezydencja Crystal Nova zajmuje powierzchnię 7000 m² i składa się z czterech sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 80 apartamentów. Obiekt położony jest 800 metrów od morza, w przepięknej dzielnicy Cikcilli, zaledwie 2 km od centrum Alanyi.
Cikcilli to dobrze rozwinięta dzielnica z dobrze rozwiniętą siecią usług, oferująca wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia. Sklepy, restauracje, kawiarnie, centrum handlowe KIPA, supermarkety, targ, szpital i komunikacja miejska znajdują się w zasięgu spaceru.
Infrastruktura:
