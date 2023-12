Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey

Uectepe, Turcja

od €57,000

55–74 m² 7

Poddaj się: 2024

Przedstawiamy Państwu nowy kompleks inwestycyjny z własną infrastrukturą. Położony w popularnej dzielnicy Erdemli, 1000 metrów od złotych piaszczystych plaż Morza Śródziemnego. Rezydencja to czternastopiętrowy budynek z zamkniętym terytorium i doskonałą infrastrukturą społeczną. Ogromną zaletą regionu Erdemli jest bliskość centrum miasta, a także obecność plaż z niebieską flagą i drobnym piaskiem. Tutaj odbywa się większość uprawy cytryny w kraju. Liczba mieszkań — 294. Data rozpoczęcia — 30.04.2023 Data zakończenia budowy — 30.04.2025 Układy mieszkań: Apartamenty z jedną sypialnią 1 + 1, o powierzchni 62 m2 Trzypokojowe apartamenty 2 + 1, o powierzchni 89 m2 Informacje o apartamencie: Sprzątanie Łazienka jest w pełni wyposażona w hydraulikę i prysznic Sufity zawieszenia Nowoczesne drzwi wewnętrzne System gazu ziemnego Nowy kompleks inwestycyjny w Erdemli zostanie wyposażony w pełną infrastrukturę, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Wszystkie apartamenty z czystą dekoracją, łazienkami i wyposażoną kuchnią. Złożona infrastruktura: Basen odkryty Basen dla dzieci Łaźnia turecka Plac zabaw Miejsce do grillowania zadbany teren zielony Concierge Bezpieczeństwo 24/7 Nadzór wideo 24/7 Otwarty parking Windy Generator O obszarze: Erdemli — najnowsze centrum dzielnicy położone przy autostradzie Antalya D400. Jest znany jako jeden z najpiękniejszych obszarów Mersin, który jest pamiętany i pozostaje w pamięci na zawsze i jest najpopularniejszym miejscem na letnie wakacje w prowincji Mersin. Tutaj znajdziesz wiele eleganckich kompleksów wśród malowniczej przyrody z komfortem hoteli. Ogromną zaletą tego obszaru jest bliskość centrum miasta, a także obecność plaż z niebieską flagą i drobnym piaskiem. Tutaj odbywa się większość uprawy cytryny w kraju. Oto słynny Zamek Maiden ( Kız Kalesi ), który wnosi wielki wkład w sektor turystyczny i jest najbardziej odpowiednim miejscem do pływania, ponieważ plaża ta jest oznaczona « Błękitną Flagą ».