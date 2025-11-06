  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.

Alanya, Turcja
od
$148,621
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
ID: 33062
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1242
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 11.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🌟AZURA WORLD – nowy poziom życia w Alanyi.
🏡 Ekskluzywne apartamenty na sprzedaż:

⚜️1+1-65 m²
Umeblowane i wyposażone
🔥127 000 €

📍Türkler
Otwarta przestrzeń do uzyskania pozwoleń na pobyt

Witamy w największym i najbardziej ambitnym projekcie na wybrzeżu Antalyi, nazywanym już „miastem w mieście”.

AZURA WORLD to coś więcej niż tylko kompleks mieszkaniowy; to styl życia łączący komfort kurortu, zaawansowaną infrastrukturę i atrakcyjność inwestycyjną.

✅ Kompleks z licencją na wynajem krótkoterminowy – idealny pod inwestycję.

Infrastruktura premium, niespotykana w regionie:

✔️ Baseny: główny, relaksacyjny 16+, damski, na dachu
✔️ 2 parki wodne (dla dzieci i dorosłych)
✔️ Przedszkole, place zabaw, minikolejka, park rozrywki
✔️ Strefy sportowe: korty tenisowe, siatkówka, koszykówka, joga
✔️ Kino plenerowe, lodowisko, karaoke, dyskoteka
✔️ Przestronne ścieżki spacerowe i do joggingu
✔️ Restauracje a'la carte

⚜️AZURA WORLD⚜️ — dla tych, którzy wybierają to, co najlepsze!

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Jedzenie i picie
Rekreacja

