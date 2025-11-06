Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.

🌟AZURA WORLD – nowy poziom życia w Alanyi.
🏡 Ekskluzywne apartamenty na sprzedaż:
⚜️1+1-65 m²
Umeblowane i wyposażone
🔥127 000 €
📍Türkler
Otwarta przestrzeń do uzyskania pozwoleń na pobyt
Witamy w największym i najbardziej ambitnym projekcie na wybrzeżu Antalyi, nazywanym już „miastem w mieście”.
AZURA WORLD to coś więcej niż tylko kompleks mieszkaniowy; to styl życia łączący komfort kurortu, zaawansowaną infrastrukturę i atrakcyjność inwestycyjną.
✅ Kompleks z licencją na wynajem krótkoterminowy – idealny pod inwestycję.
Infrastruktura premium, niespotykana w regionie:
✔️ Baseny: główny, relaksacyjny 16+, damski, na dachu
✔️ 2 parki wodne (dla dzieci i dorosłych)
✔️ Przedszkole, place zabaw, minikolejka, park rozrywki
✔️ Strefy sportowe: korty tenisowe, siatkówka, koszykówka, joga
✔️ Kino plenerowe, lodowisko, karaoke, dyskoteka
✔️ Przestronne ścieżki spacerowe i do joggingu
✔️ Restauracje a'la carte
⚜️AZURA WORLD⚜️ — dla tych, którzy wybierają to, co najlepsze!