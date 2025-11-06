Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie w kompleksie AZURA WORLD w Alanyi.

🌟AZURA WORLD – nowy poziom życia w Alanyi.

🏡 Ekskluzywne apartamenty na sprzedaż:

⚜️1+1-65 m²

Umeblowane i wyposażone

🔥127 000 €

📍Türkler

Otwarta przestrzeń do uzyskania pozwoleń na pobyt

Witamy w największym i najbardziej ambitnym projekcie na wybrzeżu Antalyi, nazywanym już „miastem w mieście”.

AZURA WORLD to coś więcej niż tylko kompleks mieszkaniowy; to styl życia łączący komfort kurortu, zaawansowaną infrastrukturę i atrakcyjność inwestycyjną.

✅ Kompleks z licencją na wynajem krótkoterminowy – idealny pod inwestycję.

Infrastruktura premium, niespotykana w regionie:

✔️ Baseny: główny, relaksacyjny 16+, damski, na dachu

✔️ 2 parki wodne (dla dzieci i dorosłych)

✔️ Przedszkole, place zabaw, minikolejka, park rozrywki

✔️ Strefy sportowe: korty tenisowe, siatkówka, koszykówka, joga

✔️ Kino plenerowe, lodowisko, karaoke, dyskoteka

✔️ Przestronne ścieżki spacerowe i do joggingu

✔️ Restauracje a'la carte

⚜️AZURA WORLD⚜️ — dla tych, którzy wybierają to, co najlepsze!