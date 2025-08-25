Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² jest już dostępny w kompleksie Konak Terrace.

Prezentujemy kolejny wyjątkowy projekt od wiodącego dewelopera w Alanyi!

Konak Terrace Homes to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony na drugiej linii brzegowej, 100 metrów od plaży, w jednej z najlepszych lokalizacji na Riwierze Tureckiej – dzielnicy Kargicak.

Kompleks mieszkaniowy składa się z czterech budynków o łącznej, strzeżonej powierzchni 8000 m². W pobliżu znajdują się wszystkie udogodnienia miejskie, w tym sklepy, kawiarnie, komunikacja miejska i wiele innych.

Zastosowanie najnowszych technologii, najnowocześniejszych materiałów budowlanych oraz praca wysoko wykwalifikowanych architektów zachwycą nawet najbardziej wymagającego nabywcę.

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren

Basen zewnętrzny

Baseny dla dzieci

Strefa do opalania i relaksu

Usługi konsjerża

Nowoczesne windy

Baseny kryte

Sala fitness

Sauna, łaźnia turecka

Gabinet masażu

Telewizja satelitarna

Internet Wi-Fi

Sala zabaw

Plac zabaw dla dzieci

Miejsce do grillowania, altana

Kort tenisowy

Agregat prądotwórczy

Parking kryty

Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.