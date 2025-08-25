Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.

  1. Realting.com
Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.

Kargicak, Turcja
$105,569
8
ID: 29520
Data aktualizacji: 2.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² jest już dostępny w kompleksie Konak Terrace.

Prezentujemy kolejny wyjątkowy projekt od wiodącego dewelopera w Alanyi!

Konak Terrace Homes to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony na drugiej linii brzegowej, 100 metrów od plaży, w jednej z najlepszych lokalizacji na Riwierze Tureckiej – dzielnicy Kargicak.

Kompleks mieszkaniowy składa się z czterech budynków o łącznej, strzeżonej powierzchni 8000 m². W pobliżu znajdują się wszystkie udogodnienia miejskie, w tym sklepy, kawiarnie, komunikacja miejska i wiele innych.

Zastosowanie najnowszych technologii, najnowocześniejszych materiałów budowlanych oraz praca wysoko wykwalifikowanych architektów zachwycą nawet najbardziej wymagającego nabywcę.

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren
  • Basen zewnętrzny
  • Baseny dla dzieci
  • Strefa do opalania i relaksu
  • Usługi konsjerża
  • Nowoczesne windy
  • Baseny kryte
  • Sala fitness
  • Sauna, łaźnia turecka
  • Gabinet masażu
  • Telewizja satelitarna
  • Internet Wi-Fi
  • Sala zabaw
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Miejsce do grillowania, altana
  • Kort tenisowy
  • Agregat prądotwórczy
  • Parking kryty
  • Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Państwo przegląda
