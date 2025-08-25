Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200 000 USD.
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 65 m².
Luksusowy kompleks apartamentów z własną infrastrukturą położony jest w centralnej części Alanyi, 700 metrów od wyposażonej plaży z czystą i krystaliczną wodą.
Inwestycja powstaje na działce o powierzchni 3780 m² i składa się z dwóch 10-piętrowych budynków. Mieszkańcy kompleksu mają do dyspozycji bezpłatny parking podziemny z windą do apartamentów.
Kompleks położony jest w samym sercu rozwiniętej infrastruktury miejskiej - liczne sklepy, restauracje i kawiarnie, kluby, obiekty sportowe itp. znajdują się w zasięgu spaceru.
Infrastruktura:
