Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200 000 USD.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 65 m².

Luksusowy kompleks apartamentów z własną infrastrukturą położony jest w centralnej części Alanyi, 700 metrów od wyposażonej plaży z czystą i krystaliczną wodą.

Inwestycja powstaje na działce o powierzchni 3780 m² i składa się z dwóch 10-piętrowych budynków. Mieszkańcy kompleksu mają do dyspozycji bezpłatny parking podziemny z windą do apartamentów.

Kompleks położony jest w samym sercu rozwiniętej infrastruktury miejskiej - liczne sklepy, restauracje i kawiarnie, kluby, obiekty sportowe itp. znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

Teren z zagospodarowanym ogrodem

Lobby i usługi concierge

Nowoczesne windy

Basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci i sauną. Zjeżdżalnie

Strefa rekreacyjna i bar przy basenie

Basen kryty

Sala fitness: maszyny do ćwiczeń, pilates, joga

Centrum spa: łaźnia turecka (hammam), sauna, łaźnia rzymska, jacuzzi, gabinety masażu, pokój relaksu

Bilard i tenis stołowy

Plac zabaw dla dzieci

Miejsce do grillowania

Internet bezprzewodowy

Antena satelitarna

Agregat prądotwórczy

Parking kryty

Parking zewnętrzny

Ochrona 24h

Monitoring 24/7

