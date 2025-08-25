  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.

Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak City Tower, dostępny na pobyt stały.

Alanya, Turcja
od
$135,381
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

O kompleksie

Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200 000 USD.

Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1 + 1), 65 m².

Luksusowy kompleks apartamentów z własną infrastrukturą położony jest w centralnej części Alanyi, 700 metrów od wyposażonej plaży z czystą i krystaliczną wodą.

Inwestycja powstaje na działce o powierzchni 3780 m² i składa się z dwóch 10-piętrowych budynków. Mieszkańcy kompleksu mają do dyspozycji bezpłatny parking podziemny z windą do apartamentów.

Kompleks położony jest w samym sercu rozwiniętej infrastruktury miejskiej - liczne sklepy, restauracje i kawiarnie, kluby, obiekty sportowe itp. znajdują się w zasięgu spaceru.

Infrastruktura:

  • Teren z zagospodarowanym ogrodem
  • Lobby i usługi concierge
  • Nowoczesne windy
  • Basen zewnętrzny z brodzikiem dla dzieci i sauną. Zjeżdżalnie
  • Strefa rekreacyjna i bar przy basenie
  • Basen kryty
  • Sala fitness: maszyny do ćwiczeń, pilates, joga
  • Centrum spa: łaźnia turecka (hammam), sauna, łaźnia rzymska, jacuzzi, gabinety masażu, pokój relaksu
  • Bilard i tenis stołowy
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Miejsce do grillowania
  • Internet bezprzewodowy
  • Antena satelitarna
  • Agregat prądotwórczy
  • Parking kryty
  • Parking zewnętrzny
  • Ochrona 24h
  • Monitoring 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

