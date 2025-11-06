  1. Realting.com
  Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.

Alanya, Turcja
od
$448,660
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
ID: 33243
In CRM: 1356
Data aktualizacji: 3.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Willa 5+1 nad morzem w Alanyi: prywatny basen, ogród, 300 metrów od plaży (Konaklı)

Szukasz willi w Turcji na stałe lub na wakacje? Oferujemy wolnostojącą willę w dzielnicy Konaklı w Alanyi – połączenie prywatności, komfortu i idealnej nadmorskiej lokalizacji.

Najważniejsze cechy nieruchomości:

  • Lokalizacja: Konaklı, Alanya, Turcja
  • Odległość od plaży: 300 m — rzadka bliskość willi tej klasy
  • Powierzchnia domu: 265 m²
  • Powierzchnia działki: 450 m²
  • Rozkład: 5+1 (5 sypialni + salon)

Zalety willi

  • Prywatny basen — osobista oaza odpoczynku i relaksu
  • Prywatny ogród — zielona przestrzeń zapewniająca prywatność i rodzinne spotkania
  • Indywidualne ogrzewanie (kaloryfery) — komfort przez cały rok
  • Balkony/tarasy przy każdym pokoju — maksimum naturalnego światła i świeżego powietrza
  • Praktyczny układ — funkcjonalność i wygoda w każdym detalu

Rozkład pomieszczeń:

Parter:

  • Sypialnia
  • Salon
  • Kuchnia
  • Łazienka
  • Oddzielna toaleta

Piętro:

  • 4 oddzielne sypialnie
  • 2 łazienki

Dlaczego to właśnie ta willa jest Twoim idealnym wyborem?

  • Bliskość morza. 300 metrów do plaży – codzienne spacery brzegiem morza i szybki dostęp do nadmorskich atrakcji.
  • Prywatność. Wolnostojący dom z ogrodzoną działką gwarantuje prywatność i bezpieczeństwo.
  • Przestrzeń. Przestronny dom i działka idealnie nadają się dla rodziny lub gości.
  • Komfort przez cały rok. Indywidualne ogrzewanie sprawia, że ​​willa nadaje się do zamieszkania o każdej porze roku.

Lokalizacja: Konkali (Konaklı) – Zalety okolicy:

  • Rozwinięta infrastruktura (sklepy, restauracje, kawiarnie)
  • Spokojna atmosfera z dala od hałaśliwych miejsc turystycznych
  • Dobre połączenie komunikacyjne z centrum Alanyi

Nie przegap okazji, aby posiadać willę nad morzem!
To prawdziwa propozycja dla tych, którzy marzą o własnym domu nad morzem z basenem, ogrodem i idealną lokalizacją.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

