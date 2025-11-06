Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.

Willa 5+1 nad morzem w Alanyi: prywatny basen, ogród, 300 metrów od plaży (Konaklı)
Szukasz willi w Turcji na stałe lub na wakacje? Oferujemy wolnostojącą willę w dzielnicy Konaklı w Alanyi – połączenie prywatności, komfortu i idealnej nadmorskiej lokalizacji.
Najważniejsze cechy nieruchomości:
Zalety willi
Rozkład pomieszczeń:
Parter:
Piętro:
Dlaczego to właśnie ta willa jest Twoim idealnym wyborem?
Lokalizacja: Konkali (Konaklı) – Zalety okolicy:
Nie przegap okazji, aby posiadać willę nad morzem!
To prawdziwa propozycja dla tych, którzy marzą o własnym domu nad morzem z basenem, ogrodem i idealną lokalizacją.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.