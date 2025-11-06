Willa Willa 5+1 300 metrów od morza w Konkala | Alanya.

Willa 5+1 nad morzem w Alanyi: prywatny basen, ogród, 300 metrów od plaży (Konaklı)

Szukasz willi w Turcji na stałe lub na wakacje? Oferujemy wolnostojącą willę w dzielnicy Konaklı w Alanyi – połączenie prywatności, komfortu i idealnej nadmorskiej lokalizacji.

Najważniejsze cechy nieruchomości:

Lokalizacja: Konaklı, Alanya, Turcja

Odległość od plaży: 300 m — rzadka bliskość willi tej klasy

Powierzchnia domu: 265 m²

Powierzchnia działki: 450 m²

Rozkład: 5+1 (5 sypialni + salon)

Zalety willi

Prywatny basen — osobista oaza odpoczynku i relaksu

Prywatny ogród — zielona przestrzeń zapewniająca prywatność i rodzinne spotkania

Indywidualne ogrzewanie (kaloryfery) — komfort przez cały rok

Balkony/tarasy przy każdym pokoju — maksimum naturalnego światła i świeżego powietrza

Praktyczny układ — funkcjonalność i wygoda w każdym detalu

Rozkład pomieszczeń:

Parter:

Sypialnia

Salon

Kuchnia

Łazienka

Oddzielna toaleta

Piętro:

4 oddzielne sypialnie

2 łazienki

Dlaczego to właśnie ta willa jest Twoim idealnym wyborem?

Bliskość morza. 300 metrów do plaży – codzienne spacery brzegiem morza i szybki dostęp do nadmorskich atrakcji.

Prywatność. Wolnostojący dom z ogrodzoną działką gwarantuje prywatność i bezpieczeństwo.

Przestrzeń. Przestronny dom i działka idealnie nadają się dla rodziny lub gości.

Komfort przez cały rok. Indywidualne ogrzewanie sprawia, że ​​willa nadaje się do zamieszkania o każdej porze roku.

Lokalizacja: Konkali (Konaklı) – Zalety okolicy:

Rozwinięta infrastruktura (sklepy, restauracje, kawiarnie)

Spokojna atmosfera z dala od hałaśliwych miejsc turystycznych

Dobre połączenie komunikacyjne z centrum Alanyi

Nie przegap okazji, aby posiadać willę nad morzem!

To prawdziwa propozycja dla tych, którzy marzą o własnym domu nad morzem z basenem, ogrodem i idealną lokalizacją.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.