  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel

Mieszkanie w nowym budynku Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel

Muratpasa, Turcja
$382,599
ID: 27892
ID: 27892
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel

Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele innych codziennych i społecznych udogodnień.

Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się 1 km od plaży, 4 km od centrum Mahmutlar, 4,5 km od centrum handlowego Alanyum, 7,4 km od Zamku w Alanyi i 32 km od lotniska Gazipasa.

Obiekt składający się z 14 bloków, o łącznej powierzchni 35 109 m², posiada kryte/odkryte baseny bez krawędzi, kryty parking, zjeżdżalnie wodne dla dorosłych i dzieci, wodospady, tereny spacerowe, boiska do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe, stół tenis, sprzęt do piłki wodnej, place zabaw dla dzieci. Zaprojektowane zostały również, altana, wspólne lobby, recepcję, kryty basen z podgrzewaną wodą, łaźnia turecką, sauna, łaźnie parowe i solne, gabinety masażu, pokoje hobbystyczne dla dorosłych i dzieci plac zabaw o najwyższej jakości wykonania.


AYT-04119

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

