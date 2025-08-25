  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya

Muratpasa, Turcja
od
$247,218
;
28
Zostawić wniosek
ID: 27713
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Przy Plaży w Mahmutlar, Alanya

Mahmutlar, znany jako wakacyjna dzielnica Alanyi, w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i modernizuje. Dzięki wysokiej jakości usługom stał się pierwszym wyborem zarówno dla obcokrajowców, jak i mieszkańców Turcji. Region ten wyróżnia się bezpieczeństwem i dbałością o detale, a także tętniącymi życiem ulicami, dobrym oświetleniem oraz licznymi kawiarniami i restauracjami znanych marek.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi (Antalya) stanowią doskonałą okazję inwestycyjną dzięki lokalizacji tuż przy plaży. Oprócz bliskości do codziennych i społecznych udogodnień, kompleks znajduje się 450 m od centrum handlowego, 7,8 km od szpitala, 12 km od centrum Alanyi i 27 km od lotniska Gazipaşa.

Inwestycja składa się z dwóch bloków obejmujących łącznie 109 apartamentów. Do dyspozycji mieszkańców są: kryty i odkryty basen, plac zabaw dla dzieci, siłownia, łaźnia turecka, sauna, monitoring, generator prądu, centralny system satelitarny, parking, strefa grillowa oraz całodobowa ochrona.

Apartamenty oferowane są w różnych układach pomieszczeń. Na wyposażeniu znajdują się: podłogi z ceramiki I klasy, blaty kuchenne z granitu, meble kuchenne z MDF, kabina prysznicowa oraz przepływowy podgrzewacz wody.


AYT-04546

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Umraniye Tower Apartments Istanbul
Umraniye, Turcja
od
$50,755
Dzielnica mieszkaniowa litore Residence Alanya
Kargicak, Turcja
od
$128,128
Dzielnica mieszkaniowa Granada Boutique Residence
Oba, Turcja
od
$128,128
Zespół mieszkaniowy MEHAL GROUP - VELIKOLEPNYY PROEKT V STAMBULE
Beylikduzu, Turcja
od
$330,000
Dzielnica mieszkaniowa Contemporary apartment in well managed complex
Oba, Turcja
od
$124,604
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$247,218
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$208,606
Prezydencja posiada dwa baseny, zieleń, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaUniwersytet - 1 minutaDroga pierścieniowa - 2 minutyKonak - 10 minutLotnisko - 25 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Alanya, Turcja
od
$138,805
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Cebeci Vista.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Cebeci Vista.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Cebeci Vista.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Cebeci Vista.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Cebeci Vista.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Cebeci Vista.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Cebeci Vista.
Kestel, Turcja
od
$207,839
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartamenty na sprzedaż w kompleksie Cebeci Vista Residence:1 dwupoziomowy apartament - 2 + 1, 120 m2 z bezpośrednim widokiem na morze2 apartamenty - 1 + 1, 61 m2 na 3 piętrze z widokiem na piękne terytoriumNowy premium kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami, znajduje się w obszarz…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje