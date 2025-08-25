Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty przy Plaży na Sprzedaż w Mahmutlar Alanya

Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Przy Plaży w Mahmutlar, Alanya

Mahmutlar, znany jako wakacyjna dzielnica Alanyi, w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i modernizuje. Dzięki wysokiej jakości usługom stał się pierwszym wyborem zarówno dla obcokrajowców, jak i mieszkańców Turcji. Region ten wyróżnia się bezpieczeństwem i dbałością o detale, a także tętniącymi życiem ulicami, dobrym oświetleniem oraz licznymi kawiarniami i restauracjami znanych marek.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi (Antalya) stanowią doskonałą okazję inwestycyjną dzięki lokalizacji tuż przy plaży. Oprócz bliskości do codziennych i społecznych udogodnień, kompleks znajduje się 450 m od centrum handlowego, 7,8 km od szpitala, 12 km od centrum Alanyi i 27 km od lotniska Gazipaşa.

Inwestycja składa się z dwóch bloków obejmujących łącznie 109 apartamentów. Do dyspozycji mieszkańców są: kryty i odkryty basen, plac zabaw dla dzieci, siłownia, łaźnia turecka, sauna, monitoring, generator prądu, centralny system satelitarny, parking, strefa grillowa oraz całodobowa ochrona.

Apartamenty oferowane są w różnych układach pomieszczeń. Na wyposażeniu znajdują się: podłogi z ceramiki I klasy, blaty kuchenne z granitu, meble kuchenne z MDF, kabina prysznicowa oraz przepływowy podgrzewacz wody.

AYT-04546