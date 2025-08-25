Mieszkanie w nowym budynku Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum

Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum

İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako centrum atrakcji, w którym łatwo można dotrzeć do wszystkich codziennych udogodnień.

Apartamenty na sprzedaż w Alanyi znajdują się 2 km od morza, 2,5 km od Parku Przyrody İncekum, 6 km od Sea Dolphin Park, 20 km od plaży Kleopatry, 22 km od Zamku Alanyi, 60 km od lotniska Gazipaşa i 70 km od lotniska Antalya.

W ramach projektu, który znajduje się na wyciągnięcie ręki od morza i udogodnień społecznych w İncekum, znajdują się nowocześnie zaprojektowane apartamenty. Bogate udogodnienia i usługi w ramach projektu obejmują saunę, hammam, spa, łaźnię parową, siłownię, recepcję, kawiarnię, baseny zewnętrzne i kryte, bar przy basenie, leżaki przy basenie, kryte jacuzzi, park wodny, parking, mini golf, miejsce na ognisko, kino, pokój karaoke, otwarta i zamknięta strefa zabaw dla dzieci, restaurację à la carte, boisko do koszykówki, basen i plac zabaw dla zwierząt, staw ozdobny, miejsce do wypoczynku, miejsce do grillowania, ogród i prywatną plażę.

Apartamenty, zaprojektowane z naciskiem na komfort i obfitość udogodnień, oferują dodatkowe usługi, takie jak stacja ładowania pojazdów elektrycznych, 2-letnia gwarancja wynajmu, płatna usługa transferu, usługa sprzatania, usługa transferu na plażę, usługa transferu do centrum miasta Alanya, monitoring i całodobową ochronę, generator, sklep spożywczy, gabinet lekarski, wypożyczalnia samochodów, rozpoznawanie automatyczne tablic rejestracyjnych. Techniczne cechy wnętrza apartamentów obejmują ogrzewanie podłogowe, lakierowaną zabudowę, kuchnię wyspową w apartamentach dwupoziomowych, dwupoziomowe okna izolacyjne z aluminium PVC, izolację dźwiękową i termiczną, łazienkę Hiltona i wysokość sufitu 3 metry.

AYT-04000