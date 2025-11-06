Kompleks mieszkalny Apartamenty 3+1 XL w kompleksie Azura World.

  1. Realting.com
  Apartamenty 3+1 XL w kompleksie Azura World.

Alanya, Turcja
od
$401,693
16
ID: 33257
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

AZURA WORLD w Turcji: Otwórz drzwi do nowego życia.

Przedstawiamy AZURA WORLD, wspaniały projekt „miasta w mieście” na wybrzeżu Antalyi. To coś więcej niż tylko kompleks mieszkalny, to holistyczne środowisko do życia, rekreacji i inwestycji, w którym każdy szczegół został starannie przemyślany.

Główne korzyści

  • Lokalizacja: Türkler (30 km od Alanyi) — cicha, malownicza okolica z hotelami 4- i 5-gwiazdkowymi
  • Status: Otwarty teren na pozwolenia na pobyt
  • Cena: od 335 000 EUR
  • Powierzchnia: 178 m²
  • Rozkład: 3+1 apartamenty XL (kuchnia-salon, 3 sypialnie + pokój dla służby, 4 łazienki)
  • Widok: na morze
  • Dodatkowo: zadaszony parking
  • Inwestycja: licencja na wynajem krótkoterminowy

„Miasto w mieście”: wymarzona infrastruktura
Zagospodarowany teren kompleksu o powierzchni 76 000 m² oferuje:

Strefy wodne:

  • Basen główny
  • Baseny relaksacyjne (16+)
  • Baseny dla kobiet
  • Baseny na dachu
  • 2 parki wodne (dla dzieci i dorosłych) (Dorośli)

Dla rodzin:

  • Przedszkole
  • Place zabaw
  • Miniaturowy pociąg
  • Lunapark

Sport i atrakcje:

  • Tenis Boiska
  • Boiska do siatkówki i koszykówki
  • Strefa do jogi
  • Ścieżki spacerowe i biegowe

Rozrywka:

  • Kino plenerowe
  • Lodowisko
  • Bar karaoke
  • Dyskoteka

Zakupy: Aleja handlowa
Gastronomia: Restauracje à la carte

Lokalizacja i dojazd

  • 300 m do prywatnej plaży (z transportem wahadłowym)
  • Granica z dzielnicami Avsallar i Payallar
  • Dogodne połączenia komunikacyjne ze wszystkimi częściami Alanyi

Szczegóły projektu

  • 7 bloków mieszkalnych
  • Największe apartamenty w regionie
  • Otoczenie gajów pomarańczowych
  • Koncepcja: „miasto w mieście” z pełną infrastrukturą

Dlaczego warto wybrać AZURA WORLD?

  • Atrakcyjność inwestycyjna: licencja na wynajem krótkoterminowy gwarantuje dochód
  • Życie nad morzem: połączenie komfortu kurortu z miejską infrastrukturą
  • Pozwolenie na pobyt: możliwość uzyskania statusu na otwartym terenie
  • Skala: projekt unikatowy w regionie

Nie przegap szansy, aby stać się częścią AZURA WORLD – świata, w którym każdy szczegół jest zaprojektowany z myślą o Twoim komforcie!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować apartament marzeń.

Lokalizacja na mapie

Jedzenie i picie
Rekreacja

