Kompleks mieszkalny Apartamenty 3+1 XL w kompleksie Azura World.

AZURA WORLD w Turcji: Otwórz drzwi do nowego życia.

Przedstawiamy AZURA WORLD, wspaniały projekt „miasta w mieście” na wybrzeżu Antalyi. To coś więcej niż tylko kompleks mieszkalny, to holistyczne środowisko do życia, rekreacji i inwestycji, w którym każdy szczegół został starannie przemyślany.

Główne korzyści

Lokalizacja: Türkler (30 km od Alanyi) — cicha, malownicza okolica z hotelami 4- i 5-gwiazdkowymi

Status: Otwarty teren na pozwolenia na pobyt

Cena: od 335 000 EUR

Powierzchnia: 178 m²

Rozkład: 3+1 apartamenty XL (kuchnia-salon, 3 sypialnie + pokój dla służby, 4 łazienki)

Widok: na morze

Dodatkowo: zadaszony parking

Inwestycja: licencja na wynajem krótkoterminowy

„Miasto w mieście”: wymarzona infrastruktura

Zagospodarowany teren kompleksu o powierzchni 76 000 m² oferuje:

Strefy wodne:

Basen główny

Baseny relaksacyjne (16+)

Baseny dla kobiet

Baseny na dachu

2 parki wodne (dla dzieci i dorosłych) (Dorośli)

Dla rodzin:

Przedszkole

Place zabaw

Miniaturowy pociąg

Lunapark

Sport i atrakcje:

Tenis Boiska

Boiska do siatkówki i koszykówki

Strefa do jogi

Ścieżki spacerowe i biegowe

Rozrywka:

Kino plenerowe

Lodowisko

Bar karaoke

Dyskoteka

Zakupy: Aleja handlowa

Gastronomia: Restauracje à la carte

Lokalizacja i dojazd

300 m do prywatnej plaży (z transportem wahadłowym)

Granica z dzielnicami Avsallar i Payallar

Dogodne połączenia komunikacyjne ze wszystkimi częściami Alanyi

Szczegóły projektu

7 bloków mieszkalnych

Największe apartamenty w regionie

Otoczenie gajów pomarańczowych

Koncepcja: „miasto w mieście” z pełną infrastrukturą

Dlaczego warto wybrać AZURA WORLD?

Atrakcyjność inwestycyjna: licencja na wynajem krótkoterminowy gwarantuje dochód

Życie nad morzem: połączenie komfortu kurortu z miejską infrastrukturą

Pozwolenie na pobyt: możliwość uzyskania statusu na otwartym terenie

Skala: projekt unikatowy w regionie

Nie przegap szansy, aby stać się częścią AZURA WORLD – świata, w którym każdy szczegół jest zaprojektowany z myślą o Twoim komforcie!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować apartament marzeń.