Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!

Kompleks położony jest w centrum Antalyi, przy głównej ulicy turystycznej miasta, Işıklar.
Kompleks został zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół: unikatowy design, panoramiczne okna i system inteligentnego domu.
Dzięki własnej infrastrukturze i profesjonalnej firmie zarządzającej, cała koncepcja została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wynajem krótkoterminowy i długoterminowy w tej lokalizacji.
Tylko do 31 grudnia:
— 4% zwolnienia z podatku przy zakupie
— 6% rocznej stopy zwrotu dla inwestorów
— Przejrzysty, płynny produkt z niską ceną wejścia