Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!

Kompleks położony jest w centrum Antalyi, przy głównej ulicy turystycznej miasta, Işıklar.

Kompleks został zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół: unikatowy design, panoramiczne okna i system inteligentnego domu.

Dzięki własnej infrastrukturze i profesjonalnej firmie zarządzającej, cała koncepcja została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wynajem krótkoterminowy i długoterminowy w tej lokalizacji.

Tylko do 31 grudnia:

Apartament 2+1 w cenie apartamentu 1+1 – 145 000 euro zamiast 200 000 euro!

Na sprzedaż są dwa apartamenty 2+1 z możliwością przeszklenia ogrodu i powiększenia powierzchni.

— 4% zwolnienia z podatku przy zakupie

— 6% rocznej stopy zwrotu dla inwestorów

— Przejrzysty, płynny produkt z niską ceną wejścia