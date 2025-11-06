  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!

Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!

Muratpasa, Turcja
od
$170,376
BTC
2.0265859
ETH
106.2220298
USDT
168 447.8839680
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33087
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

Kompleks położony jest w centrum Antalyi, przy głównej ulicy turystycznej miasta, Işıklar.
Kompleks został zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół: unikatowy design, panoramiczne okna i system inteligentnego domu.

Dzięki własnej infrastrukturze i profesjonalnej firmie zarządzającej, cała koncepcja została zaprojektowana tak, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wynajem krótkoterminowy i długoterminowy w tej lokalizacji.

Tylko do 31 grudnia:

  • Apartament 2+1 w cenie apartamentu 1+1 – 145 000 euro zamiast 200 000 euro!
  • Na sprzedaż są dwa apartamenty 2+1 z możliwością przeszklenia ogrodu i powiększenia powierzchni.

— 4% zwolnienia z podatku przy zakupie
— 6% rocznej stopy zwrotu dla inwestorów
— Przejrzysty, płynny produkt z niską ceną wejścia

  • Kompleks klasy biznesowej
  • Parking podziemny
  • Zagospodarowany dziedziniec
  • Powierzchnia komercyjna na parterze
  • Prywatna infrastruktura wewnętrzna

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$194,491
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turcja
od
$350,000
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$479,512
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$954,219
Dzielnica mieszkaniowa 2-bedroom apartment for sale in Avsallar
Alanya, Turcja
od
$118,518
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Muratpasa, Turcja
od
$170,376
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$164,464
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Projekcie z Własnym Molo w Korzystnej Lokalizacji w Erdemli Mersin Mersin to metropolia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest rozwinięta pod względem turystycznym, rolniczym i przemysłowym. Mersin ma jedną z najdłuższych linii brzegowych i portów o największym wolumenie biznesow…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in the prestigious area of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$251,773
Oferujemy umeblowane apartamenty.Rezydencja oferuje parking i usługi concierge.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inteligentna telewizjaWyposażona kuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada E- 5 - 1 kmStacja metra - 2.3 kmLotnisko - 35 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Pokaż wszystko Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Apartamentowiec Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş
Besiktas, Turcja
od
$590,371
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na B…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje